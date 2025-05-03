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4人同行 媽媽免費吃BUFFET！高雄承億酒店全館餐飲優惠

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
承億酒店26F法式星級餐廳Papillon，5月8日至5月11日限定推出母親節春季特別菜單，每人3,680元。圖/承億酒店提供
承億酒店26F法式星級餐廳Papillon，5月8日至5月11日限定推出母親節春季特別菜單，每人3,680元。圖/承億酒店提供

迎接溫馨5月母親節，坐落於亞洲新灣區的高雄承億酒店祭出全館的餐飲優惠，其中，4人同行、媽媽可享免費吃BUFFET優惠最狂，另有SPA住房等專案。

承億酒店母親節檔期餐飲優惠，包括26F的貳陸日全食全日餐廳，嚴選當地食材提供各式無國界美饌，可享母親同行（3人含以下）全單85折、4人同行媽媽直接免費吃大餐。同在26F的Papillon法式星級餐廳，由擁有超過20年豐富經驗的法國米其林主廚Fabien Vergé主理，5月8日至5月11日限定販售母親節春季特別菜單、每人3,680元。

承億酒店25F飛裊柒茶推出「多寶格」下午茶，5月5日至5月11日可享優惠價1,880元（原價2,280元），即日起至5月4日限時開放預訂唐寧茶母親節聯名「暮紫 Violet」6吋蛋糕，售價1,280元。

今年新開幕的B1賀鴨郎粵菜烤鴨中餐廳，即起至5月11日開賣母親節感恩饗宴，售價13,888元（10人/桌），訂桌再加贈飛裊柒茶「暮紫 Violet」6吋蛋糕。另於坐擁高空亞灣區景致的27F BAR KAO泰式餐酒館，只要點選4人分享餐，即贈泰式料理9折券。25F五十座懷石日本料理則在5月3日、5月4日、5月9日、5月10日及5月11日限定日推出母親節限定2,880元/3,880元套餐。

主打新鮮昆布湯頭搭配帝王蟹、龍蝦、干貝、日本A5和牛等頂級食材的B1両鍋極上鍋物，即起至5月11日，可享波士頓龍蝦套餐1,680元、海陸龍虎斑套餐1,520元優惠。

此外，承億酒店22F瑞醫SWISSPA高雄旗艦會館自即起至5月30日推出SPA滿額禮，凡於指定餐廳BAR KAO、賀鴨郎、五十座消費單筆滿5,000元， 即贈1,000元課程禮券。即日起至6月26日開放預訂「悠活之旅住房專案」， 可入住日期為即日起至6月26日平日周一至周四，雙人入住每晚9,588元起，含貳陸日全食早餐兩客、再享SWISSPA高雄旗艦會館雙人專屬90分鐘課程。

承億酒店母親節專案及優惠即起開跑。圖/承億酒店提供
承億酒店母親節專案及優惠即起開跑。圖/承億酒店提供
承億酒店推出母親節全館餐飲優惠與SPA住房專案，其中，貳陸日全食BUFFET可享「4人同行媽媽免費」。圖/承億酒店提供
承億酒店推出母親節全館餐飲優惠與SPA住房專案，其中，貳陸日全食BUFFET可享「4人同行媽媽免費」。圖/承億酒店提供

日本料理 母親節 餐廳

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