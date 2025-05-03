好康來了！填食藥署問卷 抽氣炸鍋、蘋果產品、全聯禮券
抽獎機會來了！衛福部食藥署每周更新「藥物食品安全週報」，涵蓋食品、藥品、醫材與化妝品等和民眾生活相關議題，為讓內容更貼近大眾，即起至5月23日邀請訂戶填寫回饋調查，還有機會抽中飛利浦氣炸鍋、Apple Watch、AirPods 4和全聯禮券等好禮。
食藥署常在粉絲專頁「食用玩家-食藥署」發布衛教資訊，也會串連至每周更新的「藥物食品安全週報」。為持續製作貼近大眾需求的內容，需要用戶回饋意見，即起至5月23日舉行一年一度的滿意度調查，還有機會抽中好禮。
食藥署指出，如已是藥物食品安全周報訂戶，可直接填寫問卷；如未看過或不確定是否有訂閱，可在瀏覽文章後，填寫問卷並訂閱週報 ，要完整填妥問卷並訂閱，才有資格抽獎。
食藥署表示，獲獎名單將於今年6月6日（五）公布在食品藥物管理署「食用玩家-食藥署」FB粉絲團，並同步以電子郵件通知；獲獎者請於6月16日（一）晚上11時59分前，以電子郵件回覆正確收件資訊，包括真實姓名、收件住址與聯絡電話等，若未於期限內回傳資料，視同棄權，不再選出候補得獎者。
食藥署說，主辦單位會核對獲獎者是否為訂閱戶，若非訂戶將取消其獲獎資格，並再抽出候補得獎者進行遞補；獲獎帳號若經查證或檢舉屬於假帳號，主辦單位有權取消其獲獎資格，並列入未來抽獎活動的黑名單，不再選出候補得獎者；另本活動贈品寄送限台澎金馬地區，以郵局掛號或宅配包裹寄出，若因提供之郵寄資料有誤或查無此人、招領逾期等個人原因遭退件，請恕無法重寄。
本次活動獎項包括：
飛利浦數位海星氣炸鍋 (4.1L，顏色隨機，型號HD9252，價值NT$9990)，共2名
Apple Watch SE (40公釐，顏色隨機，GPS，價值NT$7900)，共1名
AirPods 4 (白色，價值NT$4490)，共1名
全聯禮券500元，共20名
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