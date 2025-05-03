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好市多「星巴克即溶粉包」限時優惠！她一次掃5盒：這款最好喝

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多時常進口種類多樣的異國美食。圖／聯合報系資料照。
美式賣場好市多時常進口種類多樣的異國美食。圖／聯合報系資料照。

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現「星巴克即溶咖啡粉」正在特價，只要添加牛奶，就得到一杯濃郁的拿鐵，讓她大讚「好喝又方便」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期逛好市多發現「星巴克即溶咖啡粉」正在做促銷，30包售價399元，1包咖啡粉加上牛奶，就是一杯很濃郁的拿鐵，也可以冰水沖泡，適合炎熱的天氣，讓她大讚「咖啡即溶包換來換去，還是覺得這款最好喝」。

貼文一出後，不少喝過的網友都大推，紛紛表示「好喝，昨天買了5盒」、「這無糖卻超好喝，我都是加好市多牛奶喝」、「對，這款最好喝又方便」、「順口好喝 ，直接冰水泡都可以超級方便，咖啡粉有可可香味」、「好喝，順口+1」、「一整包配個小瓶牛奶就很濃郁了，可以自己調自己喜歡的味道」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「這款無糖，個人覺得還好」、「昨天試喝有點酸」、「我姐說喝起來比較沒咖啡香」。

咖啡粉 好市多 星巴克

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