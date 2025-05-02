長榮鳳凰酒礁溪全新空間登場 春季旅展最低下殺37折

為優化旅客住宿休憩體驗，長榮鳳凰酒店（礁溪）將於５月7日正式推出全新空間「鳳凰飴號」，採開放式設計、融合 Lounge Bar 氛圍，凡預訂一泊二食專案之散客即獲邀免費進入，空間內提供每日限定時段的輕食飲品、在地特色下午茶與夜間調酒等服務。

「鳳凰飴號」跳脫傳統行政酒廊僅限特定房型使用的規範，提供更具彈性與貼近需求的服務選擇。適逢春季線上旅展，酒店同步祭出住宿、餐飲與泡湯券等多項超值優惠，最低下殺至37折，再推住宿券買五送一、泡湯券買七送一、餐券買十送一等限時回饋，讓旅客輕鬆享受宜蘭溫泉假期與美食饗宴。

長榮鳳凰酒店（礁溪）打造全新空間「鳳凰飴號」，凡預訂一泊二食專案之散客，即獲邀進入免費使用此空間。每日14:00至22:30開放，無需額外加價即可享用飲品與輕食服務。免升等即享的規劃，讓房客能在旅途中自在歇息、輕鬆補給。

空間設計延續飯店一貫質感，以溫潤材質與柔和燈光營造Lounge Bar氛圍，無論親友聚談或獨處放鬆，皆能找到適合片刻停留的理想角落。每日14:00至22:30開放，提供指定房客自助式輕食與飲品。房客可隨時無限暢飲星巴克咖啡，無需額外付費，輕鬆享受高品質的日常提神時光。飲品區同時備有雀巢冷熱飲機與精選花草茶，並網羅多款知名品牌人氣飲品，伊藤農園日柚烏龍茶、黑面蔡楊桃汁、義豐古早味冬瓜茶與大苑子蜜桃蘋果，選擇多元，滿足不同口味偏好。點心區則提供多款台灣古早味餅乾與經典零食，種類豐富，採自由取用模式，讓旅客在旅途中隨時補充能量。

「鳳凰飴號」每日14:00至16:00提供星級主廚精選的創意輕食茶點，結合宜蘭在地特色與多元口感，點心無限供應，內容將隨季節變化調整。甜點部分包含以宜蘭紅心芭樂入味的滑順奶酪，與口感豐富的古早味福肉凍；鹹點則有結合宜蘭名產的鴨賞乳酪塔、融合海味與古早味的創意櫻花蝦鹹蛋糕，以及每日現場新鮮現做的可朗芙，口感酥脆、香氣四溢，是午茶時光不可錯過的亮點。

夜間21:00至22:30為HAPPY HOUR專屬時段，提供色彩漸層、風味獨特的「鳳凰特調」酒精飲品，結合拍照美感與品飲樂趣。此外，現場亦供應柏克金啤酒全新推出的「樂啤（Happy Beer）」，酒體清爽順口、氣泡綿密，特別適合初飲者與喜愛清爽系啤酒的房客。亦供應紅白酒與氣泡酒無限暢飲，搭配精緻起司盤與果乾。無論獨酌或與親友共享，皆為一天畫下完美句點。供應品項依季節進行調整，展現餐飲細節上的巧思與多樣風味。