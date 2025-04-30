許富凱、董事長樂團5月25日將現身桃園 免費索票快搶

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2025桃園閩南文化節前導活動壓軸登場的「傳唱台語經典歌曲演唱會」，將於5月25日下午2時在中壢藝術館音樂廳演出，從抒情歌謠、嘻哈搖滾，到台語歌壇天王天后經典歌曲、新台語歌浪等多元曲風。圖／桃園市文化局提供
2025桃園閩南文化節前導活動壓軸登場的「傳唱台語經典歌曲演唱會」，將於5月25日下午2時在中壢藝術館音樂廳演出，從抒情歌謠、嘻哈搖滾，到台語歌壇天王天后經典歌曲、新台語歌浪等多元曲風。圖／桃園市文化局提供

2025桃園閩南文化節前導活動壓軸登場的「傳唱台語經典歌曲演唱會」，將於5月25日下午2時在中壢藝術館音樂廳演出，從抒情歌謠、嘻哈搖滾，到台語歌壇天王天后經典歌曲、新台語歌浪等多元曲風，演出備受期待，5月5日起開放現場登記及線上驗證免費索票，數量有限，索完為止。

「金鐘雙料」柯大堡擔任這次演唱會主持人，表演者包括「國寶級歌后」文香、「小鳳飛飛」方寧、「台語歌王總鋪師」陳隨意、「金曲歌王」許富凱、「搖滾樂團」董事長樂團、「嘻哈祖師爺」劉福助，還有在地傑出團隊桃園市國樂團，共同演繹不同時期的經典台語歌曲，及向桃園音樂人鄧雨賢、鳳飛飛致敬的懷舊台語歌曲，展現桃園與台語歌壇發展密不可分的關係。

5月5日起每周一至周五上班時間，於桃園市政府文化局、中壢藝術館2處服務台，開放民眾現場登記索票，每人限領2張，另外，開放KKTIX平台線上驗證索票，每帳號限領1張，請民眾把握機會。演唱會當天無論任何年齡一人一票，憑票入場。

不同以往，今年桃園閩南文化節「台語歌ê音樂人生｣系列前導活動，獲得文化部補助，首度結合講唱會、特展和演唱會，邀請大家以不同視角感受台語歌曲的魅力。作為跨世代台語音樂創作交流平台的講唱會，於4月4日、5日圓滿落幕，除了精彩的演講內容，還有桃園鐵玫瑰熱音賞得獎者與知名音樂人首次合作，改編文夏、洪一峰歌曲，以新世代年輕人獨特唱腔重新詮釋經典作品，獲得現場民眾讚賞。更多壓軸登場的演唱會資訊，請密切鎖定「桃園閩南文化」臉書粉絲專頁。

台語 桃園 音樂

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