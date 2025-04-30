快訊

王世堅：陳亭妃受的委屈 是掛在胸前的勳章

川普政府爆動用郵局抓移民！神秘單位曝光 幫調包裹照、查IP帳戶

整理包／準備好了嗎？白沙屯媽祖「粉紅超跑」明登轎 日程、禁忌一文掌握

節能家電退稅最高2000元 擬延長至116年底

中央社／ 台北30日電

行政院會明天擬通過貨物稅條例第11條之1修正草案，將購買節能電器每台最高減徵貨物稅新台幣2000元措施，延長實施至民國116年12月31日止；草案也增訂，行政院得視實際推展情況延長一次、最多2年。

現行節能家電退稅措施是針對民眾購買經核定能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅新台幣2000元，實施期間至今年6月14日。

為持續創造節電效益、抑低二氧化碳排放及節省民眾電費負擔，對整體社會經濟具正面效益，以達2050淨零排放路徑及策略目標，政院人士今天指出，行政院會明天擬通過貨物稅條例第11條之1修正草案，延長購買節能電器退還減徵貨物稅實施期限至116年12月31日止。

草案也增訂，行政院得視實際推展情況延長一次，並以2年為限，也就是節能家電退稅措施最多可彈性延長至118年底為止，不過，草案仍須經立法院審議通過。

台幣 減徵 行政院

延伸閱讀

特別預算支持農業規模僅4.4% 陳駿季：必要時追加爭取

僅作為臨時之用 家中必備延長線不宜使用在10種電器設備上

中央遲未核定竹縣五大高中 林思銘籲加速流程早日啟動

手機報稅 依循五步驟

相關新聞

節能家電退稅最高2000元 擬延長至116年底

行政院會明天擬通過貨物稅條例第11條之1修正草案，將購買節能電器每台最高減徵貨物稅新台幣2000元措施，延長實施至民國1...

許富凱、董事長樂團5月25日將現身桃園 免費索票快搶

2025桃園閩南文化節前導活動壓軸登場的「傳唱台語經典歌曲演唱會」，將於5月25日下午2時在中壢藝術館音樂廳演出，從抒情...

越吃越賺！王品夏慕尼打卡贈好料 3大中餐送加菜金

迎接母親節，王品集團旗下多個品牌推出專屬優惠，邀請民眾用美食表達對媽媽的感謝。法式鐵板燒品牌「夏慕尼」即日起至5月29日...

現省435！麥當勞「金選咖啡買5送5」、第二杯半價

對許多上班族來說，咖啡是開啟一天的好夥伴。迎接五一勞動節，麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」，自即日起至5月13日推出「...

她伙食費「月花1萬2」嘆負擔大 網教方便1招：省錢幅度超大

隨著物價不斷上升，外食族的生活壓力也隨之增加。近日，一名女網友表示她每月的伙食費高達12,000元，…

搭高鐵遊屏東吃黑鮪魚 票價最低7折起

2025屏東黑鮪魚文化觀光季將展開，高鐵今年攜手屏東縣府推出「搭高鐵．遊屏東．吃黑鮪魚」專案，除規劃4條1-2日遊程，針...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。