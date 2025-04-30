越吃越賺！王品夏慕尼打卡贈好料 3大中餐送加菜金

迎接母親節，王品集團旗下多個品牌推出專屬優惠，邀請民眾用美食表達對媽媽的感謝。法式鐵板燒品牌「夏慕尼」即日起至5月29日止，推出「春夏島嶼」全新菜單，平日用餐搭配社群活動，打卡即贈「法式牡蠣佐軟絲」；3大中餐品牌「莆田」、「享鴨」、「丰禾」，則聯手加碼送出高達840元加菜金，讓全家聚餐更划算。

「夏慕尼」本季新菜單以台灣島嶼為靈感，熱前菜「北海道干貝與松露蒸蛋」以干貝與鳳梨交織酸甜滋味，搭配松露醬提升層次；主餐推薦「蘋果松阪豬」，運用波特酒醋、清蒸海鹽與乾煎三重料理手法演繹在地食材；甜點選用「哈根達斯‧夏威夷脆果仁」冰淇淋，加入玫瑰鹽與橄欖油，創造出沁涼驚喜。

此外，自5月2日至5月29日期間，凡平日到夏慕尼用餐，於社群分享現場合照並標註夏慕尼粉專，消費2客套餐即贈「法式牡蠣佐軟絲」2份（價值580元），消費4客贈4份，以此類推。品牌也宣布，台北中山北店全新裝潢亮相，採用法國優雅藍與低調金色光影營造現代感空間，即日起至5月23日，至該店用餐並使用瘋美食APP結帳，即享3%基本點數回饋，「夏慕尼」再加碼3%，合計回饋共6%。

除了夏慕尼，中餐品牌「莆田」、「享鴨」、「丰禾」同步推出「得天獨后專案」，5月1日至5月18日活動期間，於3品牌任一門店出示瘋美食會員身份、不限消費金額，即可獲得三品牌各280元加菜金，總價值840元，於下次消費時可用於套餐以外加點菜色，包含黃金荷葉包、瑤柱醬爆蘿蔔糕、芋香粉蒸排骨等多道招牌料理。