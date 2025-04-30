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現省435！麥當勞「金選咖啡買5送5」、第二杯半價

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」推出「金選咖啡系列買5送5」優惠。圖／麥當勞提供
麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」推出「金選咖啡系列買5送5」優惠。圖／麥當勞提供

對許多上班族來說，咖啡是開啟一天的好夥伴。迎接五一勞動節，麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」，自即日起至5月13日推出「金選咖啡系列買5送5」量購優惠，不論美式、那堤皆享有優惠，各限量1,000組，最高現省435元。另外還有「第二杯半價」、「外送平台優惠」等不同方案。

麥當勞McCafé「金選咖啡」系列為2025年推出的全新咖啡，標榜嚴選來自衣索比亞西達摩、坦尚尼亞吉力馬札羅的咖啡豆製成，皆符合國際環保組織雨林聯盟認證，具有馥郁果香與順滑口感。麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」，自即日起至5月13日推出限時優惠，包括「金選美式咖啡(冰/熱)」（單點60元）、「金選那堤(冰/熱)」（單點87元），均享「買5送5」，各限量1,000組。

除此之外，，麥當勞APP自5月1日至5月7日也推出優惠，「金選美式咖啡(冰/ 熱)」享第二杯半價，現省30元。早餐時段選購豬肉滿福堡加蛋，搭配金選美式咖啡(冰/熱)享優惠價89元，現省13元。一般時段選購6塊麥克鷄塊搭配經典配餐，飲料免費升級金選美式咖啡(冰/熱)。

針對麥當勞歡樂送及第三方外送平台Uber Eats、foodpanda，自即日起至5月20日也同步推出「金選美式咖啡第二件5折」優惠。另外Uber Eats、foodpanda訂購早餐限定餐組「豬肉滿福堡加蛋金選美式限定餐(冰/熱)」享優惠價136元，現省38元。

豬肉滿福堡加蛋，搭配金選美式咖啡(冰/熱)享優惠價89元，現省13元。圖／麥當勞提供
豬肉滿福堡加蛋，搭配金選美式咖啡(冰/熱)享優惠價89元，現省13元。圖／麥當勞提供

咖啡豆 選美 麥當勞

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