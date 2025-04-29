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她伙食費「月花1萬2」嘆負擔大 網教方便1招：省錢幅度超大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示自己每月的外食費高達1萬2，想省錢卻不知從何著手。AI生成示意圖
一名女網友表示自己每月的外食費高達1萬2，想省錢卻不知從何著手。AI生成示意圖

隨著物價不斷上升，外食族的生活壓力也隨之增加。近日，一名女網友在PTT的WomenTalk板發表文章，表示她每月的伙食費高達12,000元，儘管努力節省，仍難以將開支壓低至8,000至10,000元。她苦惱於中午外食時，想要吃得飽又均衡，卻找不到便宜的選項，於是上網向其他女孩們求助。

此話題引發網友熱烈討論，不少人分享了各自的省錢方法。有網友建議「中午直接不吃，省錢又減肥」，或「吃自助餐不選肉，要吃肉就直接買便當，預算一餐100應該還可以」。此外，大部分的人皆提出自己煮飯的省錢秘訣，「去菜市場買當季盛產蔬菜，自己用電鍋或熱水做便當」，並強調「自己煮，少喝手搖」。

然而，也有網友對原po的伙食費感到驚訝，認為「現在菜頗便宜的，週末可以自己煮，加減省一點」、「除非你去全聯或市場買來自己煮，不然真的沒辦法」、「我男的，你比我還能吃欸」、「我早餐一個蛋，中午半個便當，晚餐半個便當」。

更有網友直言，「買冷凍饅頭或者水煮蛋+水，我都這樣省，壓不下來是個人問題吧」、「我自己就會煮個三、四道菜，然後個別分裝好，想吃的時候各夾一些湊在一起當成便當菜吃」、「買超商的友善時光啊」。

對於自己動手做飯的看法，網友們也提出不同意見。有些人認為自己煮飯比外食便宜很多，但也有人指出，自己煮飯的缺點是「會吃一樣的菜色好幾餐」。

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