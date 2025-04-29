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星巴克「買一送一」加碼！再延長2天、一樣有星冰樂

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
活動期間上午11點至晚上8點，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
活動期間上午11點至晚上8點，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克「買一送一」再加碼！星巴克宣布在4月30日、5月1日連續兩天，推出「慰勞辛苦的自己．好友分享日」優惠活動，活動期間上午11點至晚上8點，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多「買二送二」，飲料限當場一次領取。

要注意的是，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。不適用門市包括松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA。詳細優惠內容依星巴克網站公告為準。

星巴克 高鐵

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