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王品「身份證兩個2」送A5和牛！丸龜「烏龍麵買1送1」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
丸亀製麵限時推出「豚骨烏龍麵買1送1」。圖／丸亀製麵提供
丸亀製麵限時推出「豚骨烏龍麵買1送1」。圖／丸亀製麵提供

王品旗下「向辣」主打和牛海鮮吃到飽，並提供和牛油麻辣湯、醇香黃金和牛鮮湯等特色湯底，以及百餘種食材的自助吧。5月5日至5月30日期間，內用消費兩客798元以上套餐，身分證字號有1個2，送「日本生食級干貝6顆」；2個2贈送「日本極奢A5和牛」一盤。（擇一兌換、不累贈）。另外在5月5日至5月30日，「日本極奢A5和牛」原價459元，限定加購價199元。

除此之外，提供有金銀蒜頭蛤蜊、剝皮辣椒雞湯、蛤蜊絲瓜雞湯等特色湯頭的「尬鍋」，5月5日至5月11日期間，凡到店消費滿千，即贈送「尚青海鮮拼盤」一份。5月2日至6月30日，至「Oh my! 原燒」消費任一價位套餐，即可以299元加購「牛舌饗宴」，內含牛舌玫瑰花、蔥鹽牛舌，讓民眾輕鬆享受牛舌的美味。

連鎖烏龍麵品牌「丸亀製麵」歡慶11週年，在母親節前推出感謝活動。4月29日至4月30日期間，於門市結帳時出示丸亀製麵FB按讚或IG追蹤畫面，即享「豚骨烏龍麵（中）買1送1」，現省144元，僅限內用。丸亀製麵另將於5月1日推出季節新品「剝皮辣椒豬肉烏龍麵」，將豬腹肉搭配高麗菜，並以柚子芝麻調味料理，再以充滿台灣味的剝皮辣椒增加甘鹹微辣的刺激，中碗售價120元，大碗150元，提供冷麵／熱湯麵兩種選擇。

尬鍋消費滿額加贈尚青海鮮拼盤。圖／王品提供
尬鍋消費滿額加贈尚青海鮮拼盤。圖／王品提供
丸亀製麵推出新品「剝皮辣椒豬肉烏龍麵」。圖／丸亀製麵提供
丸亀製麵推出新品「剝皮辣椒豬肉烏龍麵」。圖／丸亀製麵提供
「Oh my! 原燒」推出「牛舌饗宴」加購優惠。圖／王品提供
「Oh my! 原燒」推出「牛舌饗宴」加購優惠。圖／王品提供
「向辣」推出身份證對對碰活動，有機會獲得「日本生食級干貝」或「日本極奢A5和牛」。圖／王品提供
「向辣」推出身份證對對碰活動，有機會獲得「日本生食級干貝」或「日本極奢A5和牛」。圖／王品提供

日本 烏龍麵 豬肉

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