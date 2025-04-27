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愛買量販今日滿額9折 家樂福桂林店設韓客專屬結帳檯

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
提前寵媽咪，愛買量販4月27日APP會員獨享滿額9折。圖／愛買量販提供
提前寵媽咪，愛買量販4月27日APP會員獨享滿額9折。圖／愛買量販提供

生活用品囤貨、提前幫媽媽準備母親節禮物的民眾注意！愛買量販於今日（4月27日）推出APP會員專屬回饋，當天結帳出示會員條碼，單筆滿2,000元享9折優惠，單筆最高回饋300元電子現金券，每位會員限回饋1次。

即日起至5月11日，提前迎戰母親節檔期，祭出蛋糕228元起，4月底前還有滿500元贈50元現金券活動，單筆最高回饋250元。同時推動「愛心蛋糕認購活動」，募集蛋糕送至中小型社福團體，傳遞社會溫暖。另有百貨美妝、補品禮盒、3C商品促銷，APP會員購指定品牌個人保養品滿688元送100元折價券，保健商品滿888元現折50元。迎接報稅季同步推出買多省更多優惠，多款民生商品買1送1，幫消費者精打細算。

台灣觀光熱潮持續攀升，韓國旅客成長尤為明顯，其中位於台北萬華西門町商圈、24小時營業的家樂福桂林店，成為觀光客血拼熱點，夜晚人潮至凌晨4點都還絡繹不絕，韓國旅客更占桂林店每日來客數1/3。

為提升購物體驗，家樂福桂林店攜手韓國旅行社HANATOUR，將設置韓國旅客專屬收銀結帳檯與自助結帳檯，並提供溝通協助，預計5月正式啟用。同時於結帳區附近設立熱銷商品專區，販售韓國遊客來台必買的噶瑪蘭威士忌、台灣名產、分切水果與熟食，瞄準觀光客需求，打造一站式購物新體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

愛買量販母親節蛋糕228元起，即日起至4月底前，APP會員預購母親節蛋糕滿500元，即贈50元電子現金折價券，單筆最高可得250元回饋圖／愛買量販提供
愛買量販母親節蛋糕228元起，即日起至4月底前，APP會員預購母親節蛋糕滿500元，即贈50元電子現金折價券，單筆最高可得250元回饋圖／愛買量販提供
24小時營業的家樂福桂林店，為觀光客血拼熱點，其中韓國旅客更占桂林店每日來客數1/3。圖／家樂福提供
24小時營業的家樂福桂林店，為觀光客血拼熱點，其中韓國旅客更占桂林店每日來客數1/3。圖／家樂福提供
家樂福桂林店攜手韓國旅行社HANATOUR，設置韓國旅客專屬收銀結帳檯與自助結帳檯，並提供溝通協助。圖／家樂福提供
家樂福桂林店攜手韓國旅行社HANATOUR，設置韓國旅客專屬收銀結帳檯與自助結帳檯，並提供溝通協助。圖／家樂福提供

家樂福 愛買 母親節

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