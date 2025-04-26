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繳稅季飯店推優惠 台中福華線上旅展住宿下殺23折、餐券65折

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中福華感謝季餐飲活動，5月31日前早鳥好禮三選一，學生獨享餐費85折。台中福華提供
台中福華感謝季餐飲活動，5月31日前早鳥好禮三選一，學生獨享餐費85折。台中福華提供

繳稅季來臨，民眾荷包縮緊，飯店加大力道推出優惠吸客。台中福華大飯店特別祭出一系列住房與餐飲限時優惠，春季線上旅展即日起至6月30日火熱登場，住宿券下殺23折，一鴨三吃烤鴨券78折起！住宿餐飲通用券買6,600送3,000，增值近約1.5倍。

除此之外，即日起至9月30日再祭出餐飲感謝季活動，中式饗宴8,888+10%起/桌、異國自助餐999+10%/位、蔬食buffet799+10%/位，優惠多元，加碼留客。

台中福華「住宿餐飲聯合通用券」一套6,600元，每套12張面額550元，購買6,600元加碼再送3,000元贈券，可以折抵住房、餐飲各廳消費，物超所值買到賺到。

高級單床房雙人平日住宿券(不含早) 每套3張，優惠價7,299元(原價3萬1,800元) 下殺23折，平均每人每晚只要1,216元起。

除此之外，連年暢銷的「烤鴨即享券」是饕客最愛，每套3張優惠價6,900(原價8,844)享年度最低優惠78折，憑券可兌換3樓江南村金陵烤鴨或16樓海華樓一品片皮鴨，一鴨三吃。另外也有3F覓舍風格料理商品券每套5張優惠價$2,200，憑券一張可兌換指定義大利麵或燉飯一份，再享升等套餐(價值$620+10%)約65折起。

此外，即日起至9月30日推出台中福華感謝季餐飲活動，5月31日前早鳥好禮三選一，學生獨享餐費85折。中式桌宴每桌8888+10%起/桌（平日），最低2桌即可開桌，席間迎賓果汁或無糖茶暢飲，每桌加贈紅酒1瓶，異國buffet$999+10%/位、蔬食buffet$799+10%/位，還有多款好禮加碼送，無論是感謝師恩或企業商務聚餐，均可用最划算的價格，表達感恩。

台中福華「住宿餐飲聯合通用券」一套6,600元，加碼再送3,000元贈券。台中福華提供
台中福華「住宿餐飲聯合通用券」一套6,600元，加碼再送3,000元贈券。台中福華提供
繳稅季共體時艱！台中福華線上旅展住宿下殺23折、餐券65折。台中福華提供
繳稅季共體時艱！台中福華線上旅展住宿下殺23折、餐券65折。台中福華提供

住宿券 烤鴨 餐飲

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