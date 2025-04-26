快訊

周年慶吃到誠實豆沙包！廣達副董：我們現在被川普逼到有很多彈性

大咖男星驚傳出「翻車意外」 頸部神經遭壓迫！現況曝

星巴克「買一送一」！連續2天、這次有星冰樂跟星沁爽

聽新聞
0:00 / 0:00

星巴克「買一送一」！連續2天、這次有星冰樂跟星沁爽

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
活動期間上午11點至晚上8點，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
活動期間上午11點至晚上8點，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克「買一送一」回來了！星巴克宣布在4月28、29日連續兩天，推出「夏日推薦指定品項．好友分享日」優惠活動，活動期間上午11點至晚上8點，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

指定品項好友分享活動品項包括檸檬冷萃咖啡、經典特調冷萃咖啡、巧克力可可碎片星冰樂、冰那堤（含特選）、草莓巴西莓檸檬風味星沁爽、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽。

每人每次至多「買二送二」，飲料限當場一次領取。要注意的是，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

不適用門市包括松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA。詳細優惠內容依星巴克網站公告為準。

星巴克宣布於4月28、29日連續兩天，推出「夏日推薦指定品項．好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克官網
星巴克宣布於4月28、29日連續兩天，推出「夏日推薦指定品項．好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克官網

星巴克 高鐵

延伸閱讀

高鐵苗栗站違停有礙觀瞻 新設2處停車場130車位暫免費

台中烏日會展中心明年停用 議員建議延至高鐵娛樂城完工

白沙屯媽11天遶境 高鐵加開班次停苗栗「每日增56班」

星巴克買一送一！ 「世界地球日」超商咖啡、手搖飲美食優惠 一日限定必追

相關新聞

星巴克「買一送一」！連續2天、這次有星冰樂跟星沁爽

星巴克「買一送一」回來了！星巴克宣布在4月28、29日連續兩天，推出「夏日推薦指定品項．好友分享日」優惠活動，活動期間上...

嘉義市「青年席位」好康再升級 看表演領300元禮券

嘉市府響應文化部調整成年禮金政策，今年擴大年齡13歲至22歲，凡使用「文化幣」百點，就能以優惠價格購買表演藝術青年席位，...

台中市物調券5月2日開跑 逢甲夜市已逾10家知名攤商推好康響應

台中市政府經發局今指出，今年首波的物調券活動5月2日至4日開跑，有14處夜市加入，其中「逢甲觀光夜市」已有逾10家知名攤...

冰箱亂塞「錢錢飛光光」！日本三寶媽省錢5招：每月伙食費不過萬

根據「Yahoo Japan」中「省錢達人」Misaki的專欄分享，善用冰箱、掌握收納小訣竅，不僅能有效減少食材浪費，更能讓家庭伙食費大幅下降。Misaki指出，她過去常因冰箱管理不善導致食材過期或重複購買，但實施簡單的「冰箱五大守則」後，不但省錢也省心。

拉麵1元！第三間「麵屋一燈」開幕 還有限定新口味

繼插旗信義A11、高雄夢時代之後，來自日本的連鎖拉麵「麵屋一燈」第三間門市近日正式進駐台北統一時代百貨。除了提供招牌的拉...

限定優惠！三商炸雞「戰斧雞腿買1送1」 吉豚屋學生套餐現省78元

五一勞動節將至，「三商炸雞」推出勞動節限定優惠，自即日起至4月30日，「黃金戰斧雞腿」享買1送1，雙份原價260元，優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。