星巴克「買一送一」！連續2天、這次有星冰樂跟星沁爽

根據「Yahoo Japan」中「省錢達人」Misaki的專欄分享，善用冰箱、掌握收納小訣竅，不僅能有效減少食材浪費，更能讓家庭伙食費大幅下降。Misaki指出，她過去常因冰箱管理不善導致食材過期或重複購買，但實施簡單的「冰箱五大守則」後，不但省錢也省心。

2025-04-25 11:42