聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義市「青年席位」好康再升級 看表演領300元禮券
嘉市府響應文化部調整成年禮金政策，今年擴大年齡13歲至22歲，凡使用「文化幣」百點，就能以優惠價格購買表演藝術青年席位，包括可享指定席最高票價百元優惠及自由座5折票價等優惠；5月至12月5日前加碼推出鼓勵方案，憑音樂廳購票證明，每月前50名可兌換超商禮券300元，邀請青年來嘉欣賞優質節目。
文化局長謝育哲說，今年邀請優秀團隊響應青年席位優惠專案，5 月起銀河谷音樂劇的「灰姑娘」、6月首次進軍嘉市的南台灣藝術舞蹈團「藝戀金曲舞桃城」，以及狂美交響管樂團的「狂美宮崎駿動畫配樂II交響音樂會」、7月國立台灣交響樂團的「NTSO水藍，阿雷西與國臺交」。
接下來幾個月還有嘉頌管樂團的「超人氣動漫音樂祭II」等等人氣售票節目，每場次提供「青年席位」，青年朋友在嘉市使用文化幣購票「青年席位」，憑購票證明每月前50名，可兌換超商禮券300元，每人全年限兌1份。
下半年還有更多知名團隊精采節目接續上檔，文化局呼籲青年朋友「青年席位」可享指定席最高票價百元優惠及自由座5折票價等優惠，看演出領禮券，好福利不要錯過；文化幣除購票欣賞表演節目，也可在嘉市藝文展演、視聽娛樂、文創工藝及圖書出版等相關店家使用。演出資訊，可上嘉市府文化局官網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言