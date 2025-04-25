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嘉義市「青年席位」好康再升級 看表演領300元禮券

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府響應文化部調整成年禮金政策，今年擴大年齡13歲至22歲，凡使用「文化幣」百點，就能以優惠價格購買表演藝術青年席位，包括可享指定席最高票價百元優惠及自由座5折票價等優惠。圖／嘉市府提供
嘉市府響應文化部調整成年禮金政策，今年擴大年齡13歲至22歲，凡使用「文化幣」百點，就能以優惠價格購買表演藝術青年席位，包括可享指定席最高票價百元優惠及自由座5折票價等優惠。圖／嘉市府提供

嘉市府響應文化部調整成年禮金政策，今年擴大年齡13歲至22歲，凡使用「文化幣」百點，就能以優惠價格購買表演藝術青年席位，包括可享指定席最高票價百元優惠及自由座5折票價等優惠；5月至12月5日前加碼推出鼓勵方案，憑音樂廳購票證明，每月前50名可兌換超商禮券300元，邀請青年來嘉欣賞優質節目。

文化局長謝育哲說，今年邀請優秀團隊響應青年席位優惠專案，5 月起銀河谷音樂劇的「灰姑娘」、6月首次進軍嘉市的南台灣藝術舞蹈團「藝戀金曲舞桃城」，以及狂美交響管樂團的「狂美宮崎駿動畫配樂II交響音樂會」、7月國立台灣交響樂團的「NTSO水藍，阿雷西與國臺交」。

接下來幾個月還有嘉頌管樂團的「超人氣動漫音樂祭II」等等人氣售票節目，每場次提供「青年席位」，青年朋友在嘉市使用文化幣購票「青年席位」，憑購票證明每月前50名，可兌換超商禮券300元，每人全年限兌1份。

下半年還有更多知名團隊精采節目接續上檔，文化局呼籲青年朋友「青年席位」可享指定席最高票價百元優惠及自由座5折票價等優惠，看演出領禮券，好福利不要錯過；文化幣除購票欣賞表演節目，也可在嘉市藝文展演、視聽娛樂、文創工藝及圖書出版等相關店家使用。演出資訊，可上嘉市府文化局官網查詢。

嘉市府響應文化部調整成年禮金政策，今年擴大年齡13歲至22歲，凡使用「文化幣」百點，就能以優惠價格購買表演藝術青年席位，包括可享指定席最高票價百元優惠及自由座5折票價等優惠。圖／嘉市府提供
嘉市府響應文化部調整成年禮金政策，今年擴大年齡13歲至22歲，凡使用「文化幣」百點，就能以優惠價格購買表演藝術青年席位，包括可享指定席最高票價百元優惠及自由座5折票價等優惠。圖／嘉市府提供
嘉市府響應文化部調整成年禮金政策，今年擴大年齡13歲至22歲，凡使用「文化幣」百點，就能以優惠價格購買表演藝術青年席位，包括可享指定席最高票價百元優惠及自由座5折票價等優惠。圖／嘉市府提供
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嘉市府響應文化部調整成年禮金政策，今年擴大年齡13歲至22歲，凡使用「文化幣」百點，就能以優惠價格購買表演藝術青年席位，包括可享指定席最高票價百元優惠及自由座5折票價等優惠。圖／嘉市府提供
嘉市府響應文化部調整成年禮金政策，今年擴大年齡13歲至22歲，凡使用「文化幣」百點，就能以優惠價格購買表演藝術青年席位，包括可享指定席最高票價百元優惠及自由座5折票價等優惠。圖／嘉市府提供

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