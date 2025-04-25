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台中市物調券5月2日開跑 逢甲夜市已逾10家知名攤商推好康響應

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「逢甲觀光夜市」已有逾10家知名攤商熱情響應物調券，祭出「憑券消費就送美食、分量升級」等優惠。圖／台中市政府提供
「逢甲觀光夜市」已有逾10家知名攤商熱情響應物調券，祭出「憑券消費就送美食、分量升級」等優惠。圖／台中市政府提供

台中市政府經發局今指出，今年首波的物調券活動5月2日至4日開跑，有14處夜市加入，其中「逢甲觀光夜市」已有逾10家知名攤商熱情響應，祭出「憑券消費就送美食、分量升級」等優惠，歡迎大家前往，享用夜食美食。

經發局說，逢甲夜市的超人氣美食「黃記麻油雞」為犒賞排隊兌換物調券的民眾，推出憑物調券消費，就送麻油麵線一碗活動。享用麻油麵線後，推薦再前往「元火烤魚」消費另一張物調券，即可獲得紅茶或綠茶一杯，清涼消暑。另如「炙燒骰子牛」、「松阪豬」及極具特色的「岩烤鱷魚」等攤位，則是憑物調券即再加送50元分量美食。

另外，老字號的「將軍滷味」也提供只要憑物調券消費，即可免費加點一份20元商品。「逢甲溫家地瓜球」則是憑物調券消費，免費再加送5顆地瓜球。「丁香旗魚串」、「翰記杏鮑菇」與「薯薯派對」用物調券可直接升級成為大分量。

還有，逢甲觀光夜市內懶人首選的「懶人蝦」，使用物調券可以再多贈送2隻烤蝦；「帝王蟹肉棒」憑物調券就可以買到超值3隻，讓饕客吃飽又開心。「逢甲歡樂遊戲王」用物調券玩射氣球等古早味遊戲，買兩局送一局。

經發局說，市府持續推動物調券政策，期盼透過多元行銷及加值優惠，協助市場、夜市、商圈及在地業者提振買氣，創造雙贏效益。此次活動不僅集結逢甲觀光夜市的招牌美味，更讓民眾以最實惠的方式享受台中夜市小吃美食的好味道。

歡迎大家5月2日至4日踴躍至台中107處活動場域兌換物調券，共同支持在地經濟。更多資訊可至台中市政府經濟發展局網站(https://www.economic.taichung.gov.tw/2957065/post 查詢。

「逢甲觀光夜市」已有逾10家知名攤商熱情響應物調券，祭出「憑券消費就送美食、分量升級」等優惠。圖／台中市政府提供
「逢甲觀光夜市」已有逾10家知名攤商熱情響應物調券，祭出「憑券消費就送美食、分量升級」等優惠。圖／台中市政府提供
「逢甲觀光夜市」已有逾10家知名攤商熱情響應物調券，祭出「憑券消費就送美食、分量升級」等優惠。圖／台中市政府提供
「逢甲觀光夜市」已有逾10家知名攤商熱情響應物調券，祭出「憑券消費就送美食、分量升級」等優惠。圖／台中市政府提供

地瓜球 美食 逢甲夜市

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