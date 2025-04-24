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拉麵1元！第三間「麵屋一燈」開幕 還有限定新口味
繼插旗信義A11、高雄夢時代之後，來自日本的連鎖拉麵「麵屋一燈」第三間門市近日正式進駐台北統一時代百貨。除了提供招牌的拉麵、沾麵品項之外，社長坂本幸彥也親自監製，推出限定款「松露椎茸雞白湯拉麵」。為慶祝新店開幕，4月30日前消費滿額即可獲贈刮刮卡，有機會獲得東京來回機票等贈禮。另外還有「1元拉麵」、「拉麵第二碗半價」等限時優惠。
「麵屋一燈」自2017年首度登台，近期積極布局百貨商圈。繼進駐信義A11、高雄夢時代之後，全新開幕的統一時代店，延續使用開放式吧臺與溫潤的木質調作為設計主軸，並且提供魚介冠軍沾麵、干貝雞湯拉麵、炙燒雞豚拉麵等餐點。同時統一時代店並推出限定款「松露椎茸雞白湯拉麵」，以雞骨高湯為基底，融合松露、椎茸的香氣，再搭配豬叉燒與雞叉燒，帶來整體的平衡感，每份298元。
為慶祝新店開幕，4月30日前單筆消費滿500元即贈刮刮卡，有機會抽中東京來回機票、社長親簽拉麵碗，或MIYAZAKI聯名限量圍巾／方巾。另外5月1日10:00將於台北統一時代FB限時推出「1元拉麵」快閃活動，凡透過Ocard商城下單就能以1元享用經典拉麵，限量100份。5月1日至5月2日，凡會員到店用餐，即可享「拉麵第2碗半價」1次，再享積分雙倍回饋，每日前10名來店顧客，還可加碼獲得 MIYAZAKI 聯名周邊。
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