拉麵1元！第三間「麵屋一燈」開幕 還有限定新口味

繼插旗信義A11、高雄夢時代之後，來自日本的連鎖拉麵「麵屋一燈」第三間門市近日正式進駐台北統一時代百貨。除了提供招牌的拉麵、沾麵品項之外，社長坂本幸彥也親自監製，推出限定款「松露椎茸雞白湯拉麵」。為慶祝新店開幕，4月30日前消費滿額即可獲贈刮刮卡，有機會獲得東京來回機票等贈禮。另外還有「1元拉麵」、「拉麵第二碗半價」等限時優惠。

「麵屋一燈」自2017年首度登台，近期積極布局百貨商圈。繼進駐信義A11、高雄夢時代之後，全新開幕的統一時代店，延續使用開放式吧臺與溫潤的木質調作為設計主軸，並且提供魚介冠軍沾麵、干貝雞湯拉麵、炙燒雞豚拉麵等餐點。同時統一時代店並推出限定款「松露椎茸雞白湯拉麵」，以雞骨高湯為基底，融合松露、椎茸的香氣，再搭配豬叉燒與雞叉燒，帶來整體的平衡感，每份298元。