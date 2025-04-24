限定優惠！三商炸雞「戰斧雞腿買1送1」 吉豚屋學生套餐現省78元

五一勞動節將至，「三商炸雞」推出勞動節限定優惠，自即日起至4月30日，「黃金戰斧雞腿」享買1送1，雙份原價260元，優惠價130元。活動期間凡外帶或內用購買「黃金山賊炸雞桶」，即送「咔啦腿排桶」，原價675元，限時優惠價333元，現省342元。會員憑點數兌換優惠券，憑券可享優惠價323元。

連鎖日式豬排「吉豚屋」自4月29日至5月4日期間，推出「勞工大補吉」限時優惠活動，凡點購任一定食，即可用59元，將白飯升級為「溫泉蛋壽喜牛丼組」，讓民眾可以享受慢燉入味的燉煮牛肉與滑嫩的溫泉蛋，帶來更大的滿足。另外針對學生族群，即日起至6月30日期間，平日時段出示學生證或穿著校服，即可享「吉豚海老丼＋黑天使奶茶」組合優惠，原價278元，優惠價200元。

同為日式豬排連鎖店，「福勝亭」再度攜手人氣插畫IP「柴語錄Shibasays」，自即日起至6月30日止，凡至全台福勝亭門市購買指定套餐，即可獲得限量「福勝亭x柴語錄聯名馬賽克磁鐵盲袋」，共4款造型，隨機贈送，送完為止。指定套餐中的「成功單人餐」內含開運豬排定食、風味小菜、飲料1杯，原價310元，特價295元，贈送磁鐵盲袋1個；「必勝雙人餐」內含開運豬排定食、起司豬排丼定食、風味小菜、飲料2杯，原價610元，特價595元，贈送磁鐵盲袋2個。