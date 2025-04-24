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限定優惠！三商炸雞「戰斧雞腿買1送1」 吉豚屋學生套餐現省78元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「三商炸雞」限時推出「黃金戰斧雞腿」買1送1。圖／三商炸雞提供
「三商炸雞」限時推出「黃金戰斧雞腿」買1送1。圖／三商炸雞提供

五一勞動節將至，「三商炸雞」推出勞動節限定優惠，自即日起至4月30日，「黃金戰斧雞腿」享買1送1，雙份原價260元，優惠價130元。活動期間凡外帶或內用購買「黃金山賊炸雞桶」，即送「咔啦腿排桶」，原價675元，限時優惠價333元，現省342元。會員憑點數兌換優惠券，憑券可享優惠價323元。

連鎖日式排「吉豚屋」自4月29日至5月4日期間，推出「勞工大補吉」限時優惠活動，凡點購任一定食，即可用59元，將白飯升級為「溫泉蛋壽喜牛丼組」，讓民眾可以享受慢燉入味的燉煮牛肉與滑嫩的溫泉蛋，帶來更大的滿足。另外針對學生族群，即日起至6月30日期間，平日時段出示學生證或穿著校服，即可享「吉豚海老丼＋黑天使奶茶」組合優惠，原價278元，優惠價200元。

同為日式豬排連鎖店，「福勝亭」再度攜手人氣插畫IP「柴語錄Shibasays」，自即日起至6月30日止，凡至全台福勝亭門市購買指定套餐，即可獲得限量「福勝亭x柴語錄聯名馬賽克磁鐵盲袋」，共4款造型，隨機贈送，送完為止。指定套餐中的「成功單人餐」內含開運豬排定食、風味小菜、飲料1杯，原價310元，特價295元，贈送磁鐵盲袋1個；「必勝雙人餐」內含開運豬排定食、起司豬排丼定食、風味小菜、飲料2杯，原價610元，特價595元，贈送磁鐵盲袋2個。

除此之外，「必勝客」針對即將到來的母親節，推出海味十足的「明太子生蠔干貝比薩」，以及限量5,000組的「魷你真好鮑魚干貝比薩」，並有母親節甜蜜套餐系列可供選擇。同時攜手「再睡5分鐘」，聯名打造「日安紅珍珠歐蕾巴斯克蛋糕」，原價958元，限時加購價619元，即日起並推出「車票比薩」，使用PK APP下訂必勝客期間限定的指定比薩，就有機會獲得統聯客運免費單程車票。

「吉豚屋」推出限時優惠，白飯加價59元可升級「溫泉蛋壽喜牛丼組」。圖／吉豚屋提供
「吉豚屋」推出限時優惠，白飯加價59元可升級「溫泉蛋壽喜牛丼組」。圖／吉豚屋提供
「福勝亭」攜手「柴語錄Shibasays」推出聯名週邊與優惠套餐。圖／福勝亭提供
「福勝亭」攜手「柴語錄Shibasays」推出聯名週邊與優惠套餐。圖／福勝亭提供
「必勝客」針對母親節，推出海味十足的「明太子生蠔干貝比薩」。圖／必勝客提供
「必勝客」針對母親節，推出海味十足的「明太子生蠔干貝比薩」。圖／必勝客提供

套餐 母親節

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