博客來「世界閱讀日」寫書評領125元 每日送423元 E-Coupon

博客來慶祝世界閱讀日即日起至5月18日，推出一系列精彩活動，參加「RITE運動」（Reading is Truly Everywhere），完成線上測驗可獲專屬書單，寫書評可獲最高125元E-Coupon，同時，公布第二屆優秀書評人大賞名單，評選15位代表性書評人。即日起4月28日世界閱讀周，每天送最高423元 E-Coupon。鑽石會員買中文書再送博客來30書籤乙張，送完為止。

博客來並公開第1季電子書閱讀觀察，電子書業績強勁，訂戶年增七成，第1季銷售亮眼，特別是漫畫類更增長超過五成以上。數位閱讀逾五成的閱讀發生在手機上，30至39歲職場人為消費主力。電子書即日起至推出「2025世界閱讀日！你的閱讀#Hashtag！」，首次推出暢聽、暢讀「7天1元體驗方案」，讓讀者輕鬆體驗超過萬種電子書和2.5萬首有聲書，還有BooksPad電子書閱讀器預購優惠等，參展商品6折起，預計帶動營收增長三成，訂戶數成長兩倍。

根據第1季電子書銷售分析，受年度百大與國際書展的帶動下，會員平均購書數量與金額持續上升。商業理財、文學小說和心理勵志三大類別銷量穩定增長，漫畫與輕小說類別更出現超過五成的強勁成長，顯示出電子書會員閱讀的多元化，也將刺激漫畫類型未來出現更多元的數位內容形式。此外，博客來亦發現海外會員對電子書需求強勁，特別偏好文學、人文社科與宗教命理類，如《失控的焦慮世代》、《我在億萬豪宅當保母》、《中道》，反映出全球會員透過數位閱讀度不同議題的關注。

博客來目前擁有1200萬註冊會員，每十位博客來會員即有一位使用過電子書服務。觀察博客來電子書讀者群樣貌，女性會員略高於男性，占比約60%，但男性在購買力上領先女性，為女性的1.2倍。30歲到39歲為購買主力，約占1/3，顯示此年齡層對自我成長、時間管理及內容多樣性的需求強烈。

其次，40至49歲的讀者增長迅速，且其消費力高於30-39歲群體的1.3倍，顯示中年讀者逐步擁抱數位閱讀，而這群讀者多數已步入職場穩定期或中高階管理階段，部分人也面臨第二人生規劃的轉換點，因此對於「回歸生活本質」、「內在探索」的類型，如：心靈成長、經典文學、飲食/醫療保健、宗教命理、旅行散文等主題特別感興趣，像是《你願意，人生就會值得》、《蛤蟆先生去看心理師》、《你也能學會的豐盛鍊金術》都很受歡迎。

不同於紙本書的閱讀習慣，電子書讀者展現出「場景多元化」和「碎片式時間運用」的特性，充分利用電子書隨身書櫃，展現行動閱讀的特色。從使用裝置來看，近51%的閱讀行為發生在手機上，平板和電腦分別占18%與31%。高峰閱讀時段平日週間主要集中在通勤、午餐休息和晚上睡前，而週末及假期則以中午至下午5點為閱讀高峰。

博客來為慶祝世界閱讀日即日起至5月18日，推出一系列精彩活動，博小編號召全民參與RITE運動「Reading is Truly Everywhere」只要完成4題線上測驗，即可獲得個人專屬書單；並透過「生活情境大會考」，集結外遇、拖延症、股票大跌、通勤爛事、職場問題等所有日常煩惱一一破解，找出最適合自己的解方。

活動期間只要寫書評即可獲得25元E-Coupon，最高每人可獲得125元，同步公開第二屆優秀書評人大賞名單，綜合各項指標，包含內容品質、發表則數、有幫助數、被追蹤數，以及在不同類型領域的深耕程度，評選出15位今年具有代表性的優質書評人，透過他們的獨到視角與深度推薦，為讀者們挖掘出隱藏的寶藏好書，更能激發一起閱讀的動力。此外，世界閱讀週限定活動(即日起至4月26日)，天天搶最高423元 E-Coupon。