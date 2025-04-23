限時5天！全家便利商店「指定咖啡第2杯10元、多項商品買1送1」

氣溫逐漸升高，消暑商品成為消費者關注焦點。全家便利商店即日起推出多款涼感新品與超值優惠活動，首推經典還原的「麥芽牛奶酷繽沙」，夏天必吃的經典涼麵也上市，指定涼麵搭配味噌湯限時可享8折、嫩雞胸搭配指定沙拉現折10元。另外，響應4月27日「世界貘日」，4月25日至4月27日單筆消費滿額限量送超萌馬來貘L夾，還有網路超夯的馬來貘聯名冰品、飲料。本周還有限時5天的「全家」錢錢放大術，推出指定咖啡、茶飲同品項第2杯10元，以及多項商品買1送1等優惠。

「全家」即日起推出多款夏季消暑新品，從輕主食到飲冰品通通有。首推與光泉再度聯手推出的「麥芽牛乳酷繽沙」，使用瑞士麥芽製成，可自由搭配牛奶或咖啡，每一口還能吃得到巧克力蜂蜜脆片，完美復刻經典風味，即日起至4月29日「全家」會員享優惠價59元（原價65元）。

除了沁涼酷繽沙，夏天不可或缺的涼麵也再度推出，包括大滿足麻醬涼麵、大滿足香辣涼麵、台式麻醬涼麵、椒麻香蔥雞絲涼拌麵等4款首波上市，搭配台南14號履歷花生醬、雲林百年醬油品牌等，即日起至5月13日指定涼麵搭三合一味噌湯享合購價8折優惠，全品項涼麵搭配Let’s Tea、Fami Collection（700ml）茶飲可折10元。

「全家」即日起至5月13日同步推出嫩雞胸／雞柳條全品項搭配指定沙拉省10元優惠，提供多樣化的雞胸肉及沙拉選擇。

4月27日「世界貘日（World Tapir Day）」即將來臨，「全家」與人氣插畫角色馬來貘LAIMO再度攜手合作打造超萌限量商品。4月25日至4月27日於全店單筆消費滿250元，即可獲得限量「馬來貘L夾」一個（單筆不累贈，數量有限贈完為止），正面印有兩隻經典馬來貘圖樣，背面則呈現趣味十足的九宮格插畫。同時也推出多款馬來貘聯名商品，包含「貘抖明星巧克力巧酥牛奶雪糕」，以馬來貘黑白外觀為靈感，上層融合巧酥碎粒與濃厚巧克力冰淇淋，下層則為香濃牛奶雪糕，一支雪糕雙重享受，售價49元；另一款「不含貘芝麻牛奶」則以芝麻堅果香氣搭配滑順牛奶，售價38元。

此外，「全家」還推出月底小資族最愛的「錢錢放大術」，即日起至4月27日限時5天推出多款熱銷商品優惠活動，包括Let’s Café特濃拿鐵／特濃美式咖啡（大杯、冰熱不限）、Let’s Tea阿里山高冷烏龍皆享同品項第2杯10元，還有指定哈根達斯迷你杯加1元多1件、杜老爺冰品指定品項3件100元等19項超值商品。

4月25日至4月27日則推出限時3天的「康康五」活動，多款飲品與冰品享同品項買1送1，包括百吉布丁大雪糕、桂冠冰菓室百香白葡萄雪酪、可口可樂（水蜜桃口味）、FamiCollection天然水（2.2L）等。全盈+PAY也有超值活動，4月25日至4月27日購買舒跑運動飲料、茶裏王濃韻烏龍茶等指定商品，並使用全盈+PAY單筆消費滿1,000元，即可現折200元（限量2萬組，單筆不累折）。