冰箱亂塞「錢錢飛光光」！日本三寶媽省錢5招：每月伙食費不過萬

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聯合新聞網／ 綜合報導
妥善管理冰箱內食材，也是看緊荷包的方式之一。示意圖／ingimage
妥善管理冰箱內食材，也是看緊荷包的方式之一。示意圖／ingimage

根據「Yahoo Japan」中「省錢達人」Misaki的專欄分享，善用冰箱、掌握收納小訣竅，不僅能有效減少食材浪費，更能讓家庭伙食費大幅下降。Misaki指出，她過去常因冰箱管理不善導致食材過期或重複購買，但實施簡單的「冰箱五大守則」後，不但省錢也省心。

第一個守則是妥善保存蔬菜。Misaki推薦使用「保鮮袋」及「冷凍保存」兩種方式延長蔬菜壽命，通常能多撐上一週。第二則為「不塞爆冰箱」，她提醒，食材太多會看不到、管不到，還會浪費電，因此她習慣只購買「用得完、看得見」的適量食材。第三則是把「用剩的食材放在顯眼處」，像是半顆洋蔥、開封後的醬料，放在最前面就不容易忘記用掉。

第四個守則是為每樣食材「固定位置」。Misaki強調，只要大致分區，像是乳製品一格、醬料一格，就能一眼看出庫存，不會買重複也更易管理。最後則是「減少加工食品的空間」，她家規定每週最多只買1至2樣即食加工品，把空間讓給新鮮蔬菜與肉類，不但便宜又健康，還能配合家人口味隨意調味。

這些簡單實用的冰箱管理法，不僅提升家庭料理效率，也讓節省食材費用變得輕而易舉。身為三寶媽的Misaki，五人家庭的伙食費可以控制在4萬日圓以內（約台幣9,200元），在YT上也有分享一家五口挑戰「一周一萬日幣伙食費」的影片，在萬物飆漲的現在，極具參考價值。

冰箱 收納 省錢 食材

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