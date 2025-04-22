早鳥9折、第二個現折250元！4間「母親節蛋糕」傳心意

母親節將至，包括Häagen-Dazs、open it.、法絨法式手工甜點 Velvet Patisserie、珠寶盒法式點心坊等甜點品牌，陸續推出各具特色的母親節蛋糕，讓民眾在充滿溫馨的五月，透過蛋糕向媽媽獻上滿滿的祝福與感謝。並可享第二顆現折250、早鳥優惠價等不同方案。

【Häagen-Dazs】

Häagen-Dazs（哈根達斯）今年以「妳的存在，值得極致寵愛」為主題，推出4款母親節系列冰淇淋蛋糕。最新主打款「玫瑰心語」藉由粉紅玫瑰花說出對媽媽的真摯心意，由手工翻糖花、心型鏤空巧克力搭配粉紅馬卡龍與巧克力蝴蝶，營造出滿滿的儀式感，裡層則是開心果冰淇淋搭配草莓冰淇淋，7吋2,380元，10吋2,880元。除此之外，今年還有新推出的小尺寸蛋糕「蝴蝶幸運草」，5吋1,980元。另還有「浪漫綺麗」、「花開幸福」等7吋蛋糕同步登場。5月25日前，可享蛋糕第二顆現折250元。

【open it.】

主打特色瑪德蓮的open it.，今年推出母親節蛋糕「Luminous Devotion 閃耀的愛」，蛋糕外層選用克力噴砂工藝，呈現低調優雅的純白質感。內餡融合伯爵風味提拉米蘇與手工特製鹽之花焦糖醬；蛋糕體以蘭姆酒、咖啡酒與咖啡液浸潤，展現提拉米蘇的靈魂經典，底部搭配蓮花脆餅，增添層次與驚喜。蛋糕裝飾也選用食用珍珠加上調溫法國白巧克力來展現美感與細節。5.5吋適合4～6人分享，原價1,350元，4月30日前享早鳥優惠95折。

【法絨法式手工甜點 Velvet Patisserie】

法絨今年特別與榮獲世界巧克力大賽金牌認證的「Cona’s妮娜巧克力」攜手聯名，精選北海道四葉奶油乳酪、Cona's卡麥隆巧克力醬、70%比利時巧克力等多種食材，推出「SHERO雙巧四葉生乳酪」。入口香醇滑順巧克力醬綻放出濃厚的可可風味，還有宛若冰淇淋的生乳酪及巧克力碎片帶來驚喜口感，並點綴法國酒漬櫻桃、蘇格蘭黑醋栗果醬，交織出酸甜層次，原價1,880元，4月27日前享早鳥預購價1,680元。同時附贈刮刮卡，有機會獲得法絨官方網站1,000元購物金、Cona’s妮娜巧克力花餡愛情單品巧克力等贈禮。

【珠寶盒法式點心坊】