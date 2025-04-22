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世界地球日限定！訂foodpanda輸入「這5字」享8.5折
今天是世界地球日，foodpanda推出1日限定優惠：訂購環境友善店家，包含星巴克、大戶屋、大苑子、21Plus等，滿329元，並輸入優惠碼「助攻愛地球」享8.5折，最高折抵50元；同時祭出「電車小費雙倍」活動，只要提供給電車夥伴小費，foodpanda將提供同等小費金額給予配送指定訂單的電車外送夥伴。
在全球邁向淨零碳排的趨勢下，foodpanda以具體行動落實永續承諾。根據平台統計，2024年每5筆訂單就有1筆由電動車配送，累積減碳量突破5,000噸，創下新高，等同於種植23萬棵樹。同時，2019年起鼓勵用戶不索取一次性餐具，已減少522萬公斤廢棄物，「零剩食計畫」亦累計減少4.1萬公斤剩食浪費。
此外，「綠能電車季」集結6大電車品牌，即日起至7月31日，包括Gogoro、宏佳騰智慧電車、PGO智慧電車、eReady台鈴智慧電車、eMOVING中華電動二輪、Super SOCO台灣速珂，提供最高萬元購車補助與綠能里程獎金，鼓勵外送員轉換低碳運具。2024年電車配送總里程達9,302萬公里，展現平台對淨零運具轉型的投入。
foodpanda並與RE-THINK及臺師大合作推動「環保素養問卷調查」，結果顯示消費者雖普遍支持環保理念，但實際行動有限，未來推廣永續仍需強化優惠誘因設計與資訊傳遞。foodpanda也持續深耕校園環保教育，期望以行動帶動綠色轉型。
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