各地商場迎接寵愛媽媽商機 遠雄廣場推出預購優惠吸客

下個月就要過母親節，各地商場將陸續推出專案吸引消費者上門。新北市汐止遠雄廣場規畫生活家電美妝、內睡衣預購會，方便民眾挑選禮物傳遞心意。外加母親節餐廳與蛋糕預訂服務，讓家人輕鬆共度溫馨時光。

遠雄廣場表示，生活家電預購會是4月25日至27日，限時3天，iFG遠雄廣場App會員在TAKASHIMA高島、masse瑪謝、集雅社，單筆消費滿1萬元即可獲得價值1千元母親節電子商品抵用券，可累贈。

同一期間在1樓指定櫃位推出化妝品與內睡衣預購會，包含資生堂、黛安芬、華歌爾、曼黛瑪璉、瑪登瑪朵與LADY等品牌，App會員當日單筆消費滿3千元即贈3百元電子抵用券，也可累贈，讓民眾以優惠價格選購高品質商品。

除了預購活動，遠雄廣場4月25日至5月4日，將在1樓藝想花園舉辦首屆「美妝香氛閃購盛典」，首度將線上高人氣美妝香氛品牌導入實體商場，打造為期10天的大型特賣活動，邀請消費者一同體驗前所未有的購物盛宴。

遠雄廣場表示，美妝香氛閃購盛典集結多家國際美妝與香氛品牌，從人氣保養品、香氛組合、底妝彩妝到身體清潔保養，現場推出超過500項優惠商品，全面3折起，不僅價格優於線上平台，更比周年慶檔期來得實惠，無論是寵愛媽咪或犒賞自己，都是最佳時機。