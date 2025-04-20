不用衛生紙、雨天洗車⋯美國人被通膨逼瘋？25招超狂省錢法大公開

摘要 「我會把東西放進購物車，幾天後再回來看，通常最後都不會買。」川普關稅引爆物價高漲壓力，最近在美國網路論壇，各種奇葩省錢術爆紅，當中不乏實用方法。

川普關稅政策引發經濟衰退焦慮，加上通膨高漲，有「美國版PTT」之稱的Reddit論壇，最近出現一則爆紅的省錢討論串，讓節儉習慣再度成為話題。

在Reddit節儉達人版r/frugal上，帳號名為TheKikiLover的原PO發問：「你最省錢的習慣是什麼？」這句話立刻引起美國鄉民迴響，數日內吸引上千則留言。

從「不碰星巴克」、「菜瓜布剪一半」，到「家中不用衛生紙」，Reddit 網友的日常省錢術五花八門。有些看似誇張，但也有許多實用智慧。

外媒整理出其中最有創意、最實用的 25 招，看美國網友如何用創意化解壓力，把「節儉」升級為一種生活態度。

1、冷凍剩菜變湯，一鍋搞定兩餐

網友Bellemorda分享他從媽媽那裡學來的技巧：每天晚餐剩下的蔬菜，無論是冷凍、罐頭或新鮮的，都收集在一個大塑膠盒中冷凍。幾週後，加入一磅絞牛肉、洋蔥、番茄醬與調味料熬成大鍋蔬菜湯，不僅省錢，還能解決全家一到兩餐。

2、買二手貨

「幾乎所有東西我都買二手。」網友UnBrewsual簡單一句話得到數百人按讚：用更少的成本，讓物品再利用，也是對抗浪費的生活選擇。

3、網購先加入購物車等個幾天

「我會把東西放進購物車，幾天後再看，通常最後都不會買。」這種延遲購買策略，被網友Marigold2268稱作是一種數位版的window shopping，也就是「只逛不買」的心態，這能阻止我們衝動購物。

4、做廚餘回收，抓出被浪費的食物

有用戶發現，自從開始做垃圾分類與廚餘堆肥，他開始認真思考自己採買食材吃不完的浪費行為。「因為看著食物發霉比吃掉它更難受，這讓我買得更有節制。」

5、電話費每月不到一張小朋友

網友分享，手機使用預付卡或「用多少流量付多少錢」的Pay as you go的方案，一個月不到新台幣千元，只要儲值就能擁有基本通話與上網服務。對比動輒上千的手機資費方案，成為不少美國鄉民的首選。

6、自備咖啡、午餐便當

網友abby-rose表示：「我每天都自帶午餐，也自己煮咖啡。我已經好幾年沒買星巴克了。」但她強調不是因為省錢才做，而是自己喜歡這樣。她的留言引起不少人響應，認為把這些變成習慣，才是持久的關鍵。

7、食物夾鏈袋重複用

「我會清洗並重複使用食物用Ziploc保鮮袋。」其實不只保鮮袋，日常店家給的塑膠袋也可以重複利用，變成小廚餘袋。

8、用現金取代刷卡，每週只提款一次

網友Forfina提到，每一週只領出一筆現金，而且這週就只能花這筆現金。從刷信用卡轉為「現金制」，能讓控制預算更有感。她表示：「剛開始很難，因為你要與過去的習慣拔河，但一個月後會上癮。」

9、自己動手修車，幫家人省下好幾萬

有人分享自己學會基本的汽車維修技能後，省下了好幾千塊進車廠維修的費用，還能幫助親友。「一開始是為了省錢，後來發現學會修車技能，這本身也是一種資產。」

10、記帳軟體真的能省到錢

網友DIYnivor表示，他認為最省的一招就是下載記帳軟體。他分享「我用GnuCash免費記帳APP，不僅追蹤每一筆支出，還能計算資產淨值。」他很驚訝有很多人沒有記帳習慣，但這種方式真的讓他更清楚自己每一分錢花在哪裡。

11、在星巴克工作連餐費也省下來

有人分享：「我在星巴克上班，值班時可以喝免費飲料，每週還有七份免費食物。通常早餐就直接在店裡解決，還能幫忙吃掉多出來的三明治。」台灣Threads上也有網友分享過，在餐飲業上班的好處之一，是餐飲業大多都供餐，可以省下更多伙食費。

12、麵包袋不是垃圾，是寵物垃圾袋

網友thegirlisok說：「我把麵包袋拿來裝狗狗便便，超好用。」

13、洗碗的海綿剪一半用

網友Klutzy-Jellyfish9591分享：「我把洗碗海綿剪一半用。」這招簡單但精準，因為洗碗海綿常常還沒用完就發臭，必須丟掉，剪半不但更衛生，也等於買一個用兩次。對台灣家庭主婦來說，這是成本控制的極致應用。

14、回收鋁罐賺點零用錢

在美國某些州，像加州、奧勒岡，一個鋁罐可以換現金（通常是5~10美分），有人就靠「邊走邊撿罐」累積回收小財富。

15、用到一滴都不剩才是真的省

網友Sad_Goose3191說，他會把所有瓶瓶罐罐剪開，確保每一滴乳液或牙膏都被用光。尤其現在保養品常用真空瓶設計，其實裡面還藏不少殘量，你會驚訝自己一年可以省下多少錢。

16、自製醃黃瓜：黃瓜買小條的直接丟進空瓶

美國人愛吃醃黃瓜（pickles），這位網友乾脆等瓶子裡醃黃瓜吃完，自己把小黃瓜丟進去二次醃製。台灣民眾也可以依此類推：例如免費的壽司薑片、烏梅汁泡梅子，只要願意動手，食材回春不是夢。

17、建築廢料也能變柴火？

「我在工地上班，常看到很多木頭被丟掉，我都撿回家當柴燒。」雖然在台灣自家燒柴可能比較少見，但可轉化為「節能減碳」概念：例如二手傢俱再利用、舊窗簾做成桌布，都是另類的資源回收。

18、下雨天洗車術：天然省水又環保

一位網友分享超狂省錢術，他說：「當我看到烏雲就開始拿出洗劑，把車抹滿肥皂泡抹，等雨水沖乾淨。」這招雖然有點瘋狂，但從環保與省水的角度其實滿聰明。台灣的梅雨季，或許也可以考慮這種「被動洗車法」。

19、一杯可樂兩人喝，30年如一日的神隊友

網友Apprehensive-Neck-12表示：「我和老婆吃飯外食都點一杯可樂分著喝，有時甚至連餐都共吃一份。」面對現在食物超大份量的飲食文化，這其實是聰明又健康的策略，還能避免過度浪費。

20、價格比到最低才出手

有位鄉民強調：「我所有東西都貨比三家，不是為了省小錢，而是聰明用錢。」在台灣，這就像是比價網站、電商購物節提前比價、或是善用信用卡優惠。

21、自備免洗棉布＋免廁紙：用Bidet就不怕斷貨

這是最狂的省錢術了！有網友表示：「自從2020年美國缺衛生紙開始，我就沒買過衛生紙了，已經習慣上廁所改成用Bidet沖洗浴盆＋棉布擦乾。」這在台灣其實越來越普遍，不少人家裡都有安裝免治馬桶，內建的沖洗器＋布巾就像升級版五星飯店，還省下一整年的衛生紙費。

22、舊衣修補再戰江湖：連裁縫師都被我感動了

網友7fingersphil說：「我把破洞的牛仔褲送去裁縫修補，她笑我為了舊襯衫跑來，但我還是穿超過5年。」這絕對是永續時尚的典範，畢竟現在快時尚衣服穿沒幾次就淘汰，修一修反而更划算。

23、開戶送現金？小資版「挖礦術」

許多美國銀行都會推出類似於：「開戶＋設定薪資轉帳滿3個月，送你$300美金。」的活動。網友lets_try_civility就分享：「當銀行推出開戶並設定ACH（自動薪資轉帳）有現金獎勵的活動，我就會從我的儲蓄帳戶轉最少金額到新帳戶，再從薪水帳戶中設立一小筆自動轉入，直到達成條件為止。這樣我每次都能賺幾百塊。」

24、雜貨便宜就囤貨：$3買到$70的義大利冷麵

有網友在當地不起眼的折扣雜貨店，用3美元買到原價70美元的義大利冷麵。他說有些外觀相當簡陋的雜貨店，其實有很多隱藏優惠。這就好像台灣的黃昏市場、即期品專賣店，或是家樂福清倉專區。

25、冷泡咖啡計畫：週一做、週四喝，天天省下$7美元

「我每週日冷泡咖啡，週一帶去公司喝到週四，平均每天省下$7美元。」對照台灣，如果你每天一杯手搖飲或精品咖啡，這樣的DIY策略一年下來可以省下好幾萬元。

資料來源：BuzzFeed、Reddit

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