聽新聞
0:00 / 0:00
搭車行動支付新選擇 搭Uber用LINE Pay最高10%回饋
搭車用行動支付，方便又享優惠！歡慶LINE Pay支援Uber支付、iPASS MONEY APP串連TWQR乘車碼，祭出高額點數回饋與乘車折扣，通勤族千萬別錯過。
LINE Pay宣布即日起支援Uber App行程費用支付，成為全台唯一同時支援Uber與Uber Eats的行動支付業者，進一步提升用戶無現金生活便利性。歡慶上線，即日至4月30日，使用LINE Pay支付Uber車資不限金額享LINE POINTS 5%回饋，每趟最高回饋10點；綁定中國信託LINE Pay卡或富邦J卡再享額外5%加碼，單筆最高總回饋達 10%。
5月1日至5月31日，Uber新用戶輸入「LINEPAY2025」並以LINE Pay支付，可享2次單趟折抵250元之乘車優惠。同時，5月底前於Uber與Uber Eats綁定並使用LINE Pay各消費1筆，即可獲得「轉轉樂」抽獎機會，最高可得200點LINE POINTS。
iPASS MONEY APP現已全面支援TWQR掃碼通路，為提升跨機構支付體驗，自即日起至6月30日止，使用iPASS MONEY APP掃描「指定TWQR立牌」完成付款，可享一卡通綠點5%回饋，綁定聯邦信用卡付款，最高可再享38%回饋；12月31日前於指定店家消費同享5%回饋。
迎接TWQR乘車碼上線新里程碑，即日起至12月31日期間，用戶當月使用iPASS MONEY APP消費滿5筆，並以乘車碼搭乘大眾運輸工具1次，即可獲贈一卡通綠點50點。iPASS MONEY APP亦可直接購買南高屏TPASS月票、啟用自動加值及票卡記名，整合支付與通勤需求，一機搞定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言