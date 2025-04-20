搭車行動支付新選擇 搭Uber用LINE Pay最高10%回饋

搭車用行動支付，方便又享優惠！歡慶LINE Pay支援Uber支付、iPASS MONEY APP串連TWQR乘車碼，祭出高額點數回饋與乘車折扣，通勤族千萬別錯過。

LINE Pay宣布即日起支援Uber App行程費用支付，成為全台唯一同時支援Uber與Uber Eats的行動支付業者，進一步提升用戶無現金生活便利性。歡慶上線，即日至4月30日，使用LINE Pay支付Uber車資不限金額享LINE POINTS 5%回饋，每趟最高回饋10點；綁定中國信託LINE Pay卡或富邦J卡再享額外5%加碼，單筆最高總回饋達 10%。

5月1日至5月31日，Uber新用戶輸入「LINEPAY2025」並以LINE Pay支付，可享2次單趟折抵250元之乘車優惠。同時，5月底前於Uber與Uber Eats綁定並使用LINE Pay各消費1筆，即可獲得「轉轉樂」抽獎機會，最高可得200點LINE POINTS。

iPASS MONEY APP現已全面支援TWQR掃碼通路，為提升跨機構支付體驗，自即日起至6月30日止，使用iPASS MONEY APP掃描「指定TWQR立牌」完成付款，可享一卡通綠點5%回饋，綁定聯邦信用卡付款，最高可再享38%回饋；12月31日前於指定店家消費同享5%回饋。