全聯、家樂福現做便當新口味百元有找 加15元升級茶飲

面對國際關稅與通膨壓力，還有報稅季即將來襲之下，平價又美味的熱便當成為不少民眾的首選。全聯美味堂與家樂福熟好味便當紛紛推出新口味與優惠活動，搶攻上班族與家庭客群。

全聯美味堂即日起至5月1日，購買任一熱便當加15元即可加購茶裏王600ml飲品。即日起更攜手台畜精品肉舖「RÒU BY T-HAM」推出新口味「醬香燒肉」便當，選用台灣豬後腿肉與屏東車城洋蔥，搭配中式香料煨煮的醬汁，口感嫩中帶脆、微辣多汁。新品原價109元，至5月31日特價99元，首波限北高雄以北72家門市販售，每週限量1萬個。全聯熱便當以嚴選食材、當日現做及保溫配送為特色，去年60元便當系列熱銷逾350萬個，今年目標拓展至800家門市。