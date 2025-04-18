全中運明天台南登場連6天 鼓勵來台南「住一晚送一晚」

第114屆全國中等學校運動會（全中運）將於4月19日至24日在台南市舉行，為因應賽事所需，台南市高中職以下共339所學校自4月21日起停課至24日，市府除號召市民為選手加油，也鼓勵民眾趁機安排深度旅遊行程，認識台南不同面貌。

市長黃偉哲表示，全中運睽違22年再次回到台南舉辦，不僅是體育盛事，也是推廣地方觀光的契機。台南幅員遼闊、資源豐富，37個行政區各具特色，從古蹟、美食到自然生態，皆值得細細品味。

市府觀光旅遊局指出，過往假日常見市區擁擠與訂房困難，在全中運期間，可搭配4至5月來台南「平日住一晚送一晚」優惠，有54家業者參與，包括飯店、民宿、觀光旅館與露營場地。民眾可藉機避開假日人潮，以更悠閒步調深入體驗在地風情。

觀旅局推薦了4條路線供民眾安排自由行參考：

西濱漁鹽生態之旅，此路線涵蓋台江國家公園、雲嘉南濱海風景區與台南市區，適合喜愛生態探索與鹽業文化的旅人。

第一天：安平定情碼頭德陽艦園區 → 安平老街（含安平古堡、德記洋行）→ 四草綠色隧道 → 夜宿安平飯店

第二天：鎮門宮 → 土城正統鹿耳門聖母廟／鹿耳門天后宮 → 七股鹽山 → 七股潟湖 → 將軍扇形鹽田 → 井仔腳瓦盤鹽田 → 夜宿雙春濱海遊憩區

第三天：雙春濱海遊憩區 → 南鯤鯓代天府 → 北門遊客中心

親子文化之旅，結合歷史、藝術與自然，從老街到動物園，適合親子共遊、寓教於樂。

第一天：新化大目降文化園區（老街、日式宿舍群）→ 南科考古館 → 善化糖廠（品冰、文創）

第二天：總爺藝文中心 → 柚兒園 → 學甲慈濟宮 → 頑皮世界野生動物園

第三天：鹽水漫遊（武廟、八角樓、月津故事館）→ 新營糖廠五分車 → 後壁菁寮老街（俗女村）

美食古蹟藝文之旅，穿梭古城巷弄，體驗台南的味蕾誘惑與深厚人文底蘊。

第一天：台南車站 → 孔廟 → 台南美術館二館 → 永樂市場 → 神農街 → 海安藝術街或武聖夜市

第二天（可搭台灣好行98府城台江線）：赤崁樓 → 安平樹屋／德記洋行 → 台江遊客中心 → 土城聖母廟（台版紫禁城） → 夜宿市區飯店（可逛林百貨）

第三天：奇美博物館 → 十鼓文創園區 → 萬國通路行李箱觀光工廠 → 歸仁高鐵站（三井Outlet）

山林溫泉自然之旅，走進台南後山，結合山景、水庫與溫泉，讓旅人遠離塵囂，享受靜謐時光

第一天：高鐵嘉義站 → 火山碧雲寺 → 水火同源 → 嶺頂公園 → 台灣木材故事館 → 關子嶺溫泉公園 → 東山175咖啡大道 → 夜宿關子嶺

第二天：梅嶺風景區 → 龜丹溫泉 → 噍吧哖事件紀念園區 → 黃金蕎麥探索館 → 玉井虎頭山 → 南化水庫 → 夜宿南化民宿

第三天：二寮日出 → 左鎮化石園區 → 山上花園水道博物館 → 虎頭埤風景區 → 高鐵台南站