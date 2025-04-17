遠百母親節優惠全方位開跑 各業種回饋齊發

上半年最購物最優惠的母親節大檔開跑，遠東百貨全台各店4月18日起至5月13日展開母親節專屬回饋，從美妝保養、國際精品、服飾配件、家電生活到精緻珠寶，展開全方位回饋，無論寵愛媽媽、老婆、犒賞自已或是必需品添購，在萬物齊漲的時候，享受甜甜優惠價就趁現在。

遠百母親節檔期享有百貨服飾當日累計滿5,000元送500元，板橋中山針對服裝部門單筆滿15,000元加送300元。台中大遠百國際精品當日單筆滿2萬元送1,000元、國際精名品指定服飾專櫃當日單櫃滿2萬元送2,000元；遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北國際名品當日單筆滿1萬元送1,000元。化妝品高消費加碼有禮，當日累計每滿10萬元加送1,000元，保健器材單筆5,000元送500元，大家電單筆滿1萬送1,000元。

其他各店還有額外加碼，遠百竹北加碼，憑遠百App會員於超市餐飲單筆滿500元送100元電子抵用券，於指定家用、小家電單筆滿15,000元加送300元抵用券，首五日(4/18-4/22)加碼女男童裝刷遠東商銀信用卡單筆分期滿8,000元加贈200元商品券。

新竹大遠百App獨家加碼，4月18日至4月27日持遠百App於化妝品單筆滿萬加送200元十足券，4月18日至5月4日內睡衣累計滿12,000元加送200元十足券、男女裝單筆滿8,000元加送200元，4月18日至5月13日黃金、珠寶單櫃累計滿5萬元送600元十足券，名品、精品女裝指定櫃單櫃累計滿13,800元加送200元十足券，指定家用單筆滿萬元加送500元十足券，小家電單筆滿8,000元加送200元十足券，大家電、保健器材、晶瓷單筆滿4萬元再加送600元。

台南大遠百獨家加碼，百貨服飾當日累計消費滿5,000元加送100元星巴克美食券，主題餐廳當日單筆消費滿1,500元送200元抵用券。