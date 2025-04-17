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遠百竹北揪媽咪一起歡樂過節

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
遠百竹北邀您一起熱血傳愛，每捐贈250cc熱血即可獲得100元商品券乙張，數量有限，換完為止。業者/提供
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母親節獻禮首選，讓愛不只言語，遠百（2903）竹北為即將到來的母親節於4月18日至5月13日推出「媽咪我愛你」系列活動，推出獨家好禮，讓您輕鬆選購好禮，傳達最真摯的心意給最愛的媽媽。

4月18日至5月13日於百貨服飾當日累積滿5,000元送500元、1F國際精品當日單筆滿1萬元送1,000元、大家電當日單筆滿1萬元送1,000元、保健器材/BOSE當日單筆滿5,000元送500元；刷卡滿額超優惠！持12大銀行信用卡於全館單筆分6期刷滿6,600元送200元、持11大銀行信用卡於數位3C/MUJI單筆分6期刷滿1萬元送500元、4月18日至4月22日於男/女/童裝指定專櫃刷遠東商銀信用卡單筆分期滿8,000元加贈200元商品券，限量300份，送完為止。

使用遠百APP獨家再優惠，憑遠百APP會員於超市及餐飲專櫃，單筆消費滿500元送100元電子抵用券。(限量8,000張，每ID限兌換一份)、於指定家用/小家電部門，單筆消費滿15,000元加送300元抵用券(每ID每日限換一份，限量600份)。

HAPPY GO點點成金！凡本人親持HAPPY GO卡及身分證件於8樓顧客服務中心，憑卡扣200點即贈100元紅利券一張，扣500點即贈250元紅利券一張，依此類推，點數越多換越多，越好買！

揪媽咪一起Love！樂音陪伴暖時光

寵愛媽咪的同時，遠百竹北邀請您一同傳遞愛與關懷，4月18日與新竹捐血中心合作，邀您捐出熱血溫暖生命，當日每捐贈250cc熱血即可獲得100元商品券乙張，限量100張，送完為止、4月19日攜手新竹縣政府環保局邀請民眾將家中閒置的舊衣捐出，幫助有需要的家庭，用行動表達愛，讓愛循環不息；5月起特別邀請龍山國小合唱團、安興國小弦樂團，以純真、真摯的樂聲，陪伴媽咪度過溫馨的母親節。

遠百竹北媽咪我愛你檔期自4月18日起開跑，揪媽咪一起歡樂過節。業者/提供
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遠百竹北3樓澄沐邀您一起寵愛媽咪，凡購買鮮花禮品、永生花禮品享9折優惠；消費滿5,000元或8,000元即贈專屬花瓶。業者/提供
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遠百竹北FUJI FG-943 AI愛沙發新品上市，優惠價4.78萬元/台。業者/提供
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