搶母親節蛋糕商機 台中烘焙業者推早鳥優惠價、抽獎應戰
母親節即將到來，台中市業者端出各式母親節蛋糕，並推早鳥優惠價，搶攻母親節蛋糕商機。泰國榴槤產業泰揚國際攜手台中烘焙業者法布甜，研發榴槤生乳捲與榴槤塔，濃郁榴槤生乳與頂級金枕榴槤、綿密蛋糕體的結合，每一口都顛覆消費者味蕾。
劉秉二於1992年創立泰揚國際，憑藉創新的急速冷凍與真空乾燥技術，確保榴槤保持最佳風味，讓消費者全年都吃的到榴槤，也成功推動泰國榴槤加工產業發展，並將高品質榴槤產品帶向國際市場。
泰揚國際此次與法布甜合作，榴槤與法式甜點的完美結合，讓消費者品味來自泰國最優質的榴槤原料。
法布甜執行長張淑卿表示，榴槤經熱處理後容易變黑，因此製作過程中煞費苦心，原物料使用更是毫不手軟，使用不加一滴水鐵塔牌生乳，搭配鬆軟綿密的特製蛋糕體，完整包覆濃郁榴槤生乳餡，層層交融出細膩、滑順、入口即化的高級口感。
母親節將至，法布甜推出4款主題蛋糕，包括檸檬、芋頭、玫瑰和巧克力，蛋糕綿密鬆軟，搭配新鮮水果內餡。法布甜也推早鳥活動，前100名預訂的消費者，不僅可獲康乃馨肥皂花束，還有機會參加抽獎，有機會抽中按摩券、保溫壺和行李箱等大獎，總價值超過10萬元。
85度C今年推出以「幸福花語」為主題的6款母親節蛋糕應戰，5月8日前到門市現場預購母親節主題蛋糕，可享85折優惠，另4月10日到5月11日期間App會員購買任一母親節主題蛋糕，結帳時報會員電話還可自動再抽iPhone 16、掃地機器人等獎品。
裕元花園酒店母親節蛋糕「開花結鍋」，將花朵、蛋糕、鑄鐵鍋結合，相當有創意，全台限量300顆，App會員可享限定優惠價。台中日月千禧酒店推「愛的起點」蛋糕，唯美優雅的白紗造型，搭配焦糖蓮子蘋果口味，征服媽媽的味蕾。台中福華大飯店「My Queen女王」蛋糕，4月底前預訂可享早鳥優惠價81折。
台中長榮桂冠酒店連12年舉辦「愛的蛋糕傳送計畫買一捐一活動」，即日起至5月7日前，消費者預購任一顆母親節蛋糕，長榮就捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽們。飯店表示，過去11年共送出1349顆蛋糕，今年活動限量100顆。母親節蛋糕共4款，4月30日前預購享85折優惠。
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