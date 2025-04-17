台南母親端午檔期開打 飯店推特色餐、百貨買千送百

母親節、端午節接連到來，台南飯店及百貨搶攻市場，台南老爺行旅推出粽子禮盒，有古早味肉粽、也有放入整顆鮑魚的海鮮粽，和逸飯店台南西門館則結合卡通，推出住房專案；另，南紡購物中心今起啟動母親節檔期，推滿6千元送900元等回饋方案。

老爺行旅「爺選端午．粽享盛夏」禮盒內含古早味肉粽、五穀肉粽、山珍海味鮑粽、紅藜猴菇素粽各1個，古早味肉粽可吃到豬肉、魷魚、蝦米、花生、鹹鴨蛋等食材；五穀肉粽選用紫米、米豆、紅小麥、小米、大蓮子等穀物配料，包裹鹹蛋黃及豬肉；山珍海味鮑粽放入貢寮整顆鮑魚、日本干貝、東港櫻花蝦等海鮮，及紅燒三層爌肉、北港花生、栗子、鹹鴨蛋、新鮮蝦米、魷魚等；紅藜猴菇素粽是專為茹素者研製，放入猴頭菇，再加入蓮子與栗子，及新社冬菇、台灣小農紅藜等食材。

老爺行旅指出，粽子禮盒每盒1280元，同步推出「Just Jiang」禮盒為老爺XO醬及丁香干貝醬各1罐，遵循古法煉製，口感豐富有層次，適合烹調各類食材，每盒1280。詳情可洽老爺行旅官網。

和逸飯店台南西門館結合人氣卡通「熊熊遇見你」，推出台南限定版主題餐點，將3名主角熊呈現在餐盤與飲品中，主餐刈包，烙印熊掌造型，夾入香酥炸魚、生菜與起司，搭配瓜瓜園地瓜薯條；甜點「胖達」化身黑白雙層奶酪，「阿極」化身純白奶酪，並搭配太妃糖慕斯蛋糕與水果；「大大」則化身香濃美祿飲品，杯身巧現經典表情，角色感十足，每份520元；即日起至30日，在飯店內親子餐廳預訂主題餐點，贈送熊熊塗鴉禮，6月30日前於社群分享餐點照，有機會獲得熊熊遇見你周邊好禮。

和逸飯店台南西門館指出，同步推出「卡通森友會冒險趣」一泊二食主題住房專案，每晚最低4400 元起，專案含早餐、「熊熊遇見你」主題餐點；入住卡通舒適客房，每晚最低5600元起，加贈市值卡通頻道獨家商品。

百貨部分，南紡購物中心今起啟動「媽咪不媽咪」母親節檔期，A1、A2館400多個國際知名品牌祭出超值商品優惠，更規畫滿6千元送900元（最高回饋15%），及全館滿仟送佰無上限、集心送、四大銀行加碼等回饋方案；17日至23日進行預購，正檔期24日至5月11日。

南紡指出，預購及正檔期於兩館指定店櫃含化妝品，購滿5千元送500元電子抵用券；A1館大家電指定店櫃購滿1萬元送1千元電子抵用券；預購及正檔首7日持會員紡卡於兩館會員集點店櫃購滿3千元送100元電子抵用券（不累贈）；兩館指定業種品牌購滿6千元送100元電子抵用券，同時持南紡聯名卡於兩館指定店櫃刷滿5千元送200元商品提貨單（不累贈）。