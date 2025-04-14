肯德基「8塊咔啦脆雞＋6顆蛋撻」499！王品3燒肉享88折

王品旗下「Oh my!原燒」、「肉次方 燒肉放題」和「金咕韓式原塊烤肉」，在4月30日前推出不同的折扣優惠。憑活動截圖至「Oh my!原燒」內用消費「肋眼牛／澳洲和牛雙人套餐」，可享88折優惠，並可以399元加購日本和牛霜降和日本和牛骰子。

「肉次方」在4月30日前，憑活動截圖到店消費798元以上的套餐，即可享88折優惠。6月30日前加購400ml生啤酒，可享買1送1。主打韓式燒肉的「金咕」，4月30日前到店消費金咕棒牛豬套餐、金大發牛豬套餐，同樣可享88折優惠，6月底前，還可享韓系啤酒第2瓶7折優惠。

肯德基自4月15日至5月5日期間，限時推出多項優惠方案。活動期間 「8塊咔啦脆雞＋6顆蛋撻」，原價850元，優惠價499元，現享59折（代碼50465）。另外4月16日當天，針對會員，並可享「原味蛋撻買1送1」，現省47元；購買「6塊咔啦脆雞」即贈送6顆原味蛋撻，原價708元，優惠價399元。針對外送服務，購買6塊咔啦脆雞，贈送8塊雞塊+中薯+QQ球，整組456元。