八方雲集宣布今年不漲價 再推百元有找新餐點

根據行政院主計總處統計，台灣消費者物價指數（CPI）已連續三年突破2%的通膨警戒線，外食費用更是明顯成長，持續加重民生負擔，八方雲集集團旗下雙品牌「八方雲集」、「梁社漢排骨」聯手宣布今年凍漲價格。

今年3月CPI年增率已達2.29%，而且3月消費者物價指數的年度增長率超出預期，餐飲外食價格更上漲3.26%，已經連續五個月超過3%。

八方雲集表示，面對高通膨壓力成為常態、全球經濟不確定性提升、生活支出漲價頻繁，且國人薪資水平普遍呈現僵固性的情況下，民眾日常生活的經濟負擔日益加重，旗下八方雲集與梁社漢排骨目前在台灣擁有超過1200家服務門市，遍及辦公區、校區、社區及商業鬧區。儘管需要承受原物料、人力等經營成本上漲壓力，八方雲集堅持以親民的價格來提供溫暖美味的餐食體驗，因此決定旗下品牌共同宣誓今年凍漲，讓消費者能輕鬆滿足日常餐飲需求而不增加負擔。

八方雲集也說，梁社漢排骨更於4月14日推出平價新品「秘醬雞菲力排(飯/麵)」與「椒鹽雞菲力排(飯/麵)」，每份售價僅99元，主食材更力挺台灣國產的雞菲力與花東米，將與消費者共同面對通膨挑戰。