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儲熱式熱水器要不要關？苦主爆「兩月電費飆3400元」 台電教你省荷包

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，租屋前兩個月不信邪、沒有關儲熱式熱水器，結果兩個月電費3400元，相當驚人。圖／ingimage
有網友表示，租屋前兩個月不信邪、沒有關儲熱式熱水器，結果兩個月電費3400元，相當驚人。圖／ingimage

一名女網友日前在Dcard發文求助，表示她目前租屋處使用的是儲熱式電熱水器，先前向房東詢問是否要在未使用時關閉電源，對方回應「不用關」，但她上網查詢後發現多數人建議應該關閉，擔心長期下來會造成不小的電費負擔。

她在文中提到：「我租的房子是儲熱式熱水器，有問過房東了，他是說不用關，但我滑很多文都是說儲熱式要關，不然很耗電，瞬熱式才不用關。不過熱水器上也有標一年大概的耗電量，想問大家，我是不是應該還是要找到開關，不用的時候關掉呢？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「租屋前兩個月不信邪、沒有關，結果兩個月電費3400元，後來洗完就關，變成一個月650元」、「要洗之前15分鐘再開就好，一直開著其實也是耗電」、「夏天跟冬天電費差很大」、「這個超耗電，最好要關」。

事實上，台電也曾在臉書發文指出，儲熱式熱水器的運作原理類似大型電熱水瓶，會將水加熱至設定溫度並持續保溫，一旦水溫下降就會重新加熱，反覆運作會導致耗電增加。若長時間無人使用又未關閉電源，會產生額外電費支出。

台電建議民眾可挑選具備「定時功能」的電熱水器，或加裝定時器設定使用時段，同時也可依照季節變化調整加熱溫度，例如夏天設定較低水溫、冬天再提高，並以淋浴取代泡澡，以達到節能效果與降低電費的目的。

台電 房東 熱水器 電費

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