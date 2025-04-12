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限時2天買500送500！家樂福狂送1億元 冷氣滿5千折500
迎戰5月報稅季與近日股市波動壓力，家樂福祭出超過1億元回饋，主打「週末限定」會員優惠，為民眾荷包止血。4月12、13日週末2天限定，至全台家樂福量販店單筆消費滿500元，會員即可獲贈總價值500元滿額折價券（100元/200元面額共3張），每位會員限領1次，限期分段使用，最高單筆可折抵200元。
因應即將到來的炎熱夏季，家樂福推出「家電大賞」，4月15日前購買指定變頻冷氣單筆滿5,000元現折500元，搭配政府節能補助與貨物稅減徵，冷氣、冰箱、除濕機最高還可再省2,000元。
民生必備品也同步大降價，端出米、泡麵應戰，打造「長效囤貨秘技」，關山穀堡壽豐七星米平均1包169元、味丹老北京炸醬麵2件118元、維力大炒一番2件84元、享味食光袋麵第2件5折，優惠價平均每包36元，應付通膨最佳利器。
另「家速配」歡慶3周年，即日起至5月13日，每週單筆滿1,200元折200元（限量100組），再享指定品紅利點數10倍送、下單回饋、免運券優惠。INLOVE CAFE則與北港朝天宮聯名推出「好運通通來」平安聯名杯，由「虎爺實習中」作者操刀設計，4月14日至20日限時優惠美式咖啡2杯49元。
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