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陳華粉絲集合！喝冰結、抽門票 快把握機會見本尊

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
即日起至5月2日，購買KIRIN「冰結」並參與官網發票登錄活動，就有機會入場「冰結閃耀PARTY」，和陳華近距離互動，共度最閃耀的微醺時刻。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
即日起至5月2日，購買KIRIN「冰結」並參與官網發票登錄活動，就有機會入場「冰結閃耀PARTY」，和陳華近距離互動，共度最閃耀的微醺時刻。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本暢銷NO.1的國民經典調酒品牌 KIRIN「冰結」，宣布邀請新生代超人氣創作歌手陳華擔任2025年度全新代言人，以「冰結閃耀每一刻」為核心概念，完美演繹「冰結」即開即飲（Ready To Drink）的輕鬆暢飲精神。即日起至5月2日，凡購買「冰結」產品參與官方抽獎活動，就有機會免費獲得「冰結閃耀PARTY」粉絲見面會門票，與陳華零距離互動。

身為微醺飲品愛好者的陳華，對於口感輕盈順口的「冰結」一試成主顧。在最新專輯《在極度愛你的日子裡》中，陳華也透過多變曲風展現豐富自我，象徵每種情感與樣貌都值得被欣賞，與「冰結」所代表的多元閃耀精神相互呼應。

陳華表示：「很榮幸能成為『冰結』的代言人，品牌標誌性的藍色調性及鑽石切割罐的耀眼設計都很符合我喜愛的風格。」為回饋粉絲的熱愛與支持，KIRIN「冰結」將於5月10日（六）特別舉辦「冰結閃耀PARTY」，當日除了可近距離聆聽「漂亮寶貝」陳華現場演唱經典歌曲，穿著「冰結」品牌指定Dress code入場，即有機會參加抽獎，獲得與陳華的拍立得合影或簽名海報。

活動現場也供應「冰結」系列調酒，還有爆米花、炸物等派對美食，更邀請人氣DJ現場演出，讓音樂和調酒完美結合，氣氛嗨到最高點。即日起購買「冰結」參加官方抽獎活動，就有機會獲得雙人門票，前往「冰結閃耀Party」與陳華一起Cheers，共度最潮最閃的微醺夜晚。活動詳情請見官網，以正式公告為準。

【冰結閃耀PARTY – 發票抽獎活動資訊】

．活動期間：即日起至5月2日

．參與方式：凡消費者於上述活動期間，購買KIRIN「冰結」任一品項（1罐），並於官網登錄發票即可參加抽獎，有機會獲得「5月10日(六)冰結閃耀PARTY雙人套票」入場資格

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳華分享酸甜爽快的檸檬口味「冰結」是她下班後放鬆必備的選擇，沁涼氣泡帶來清新感受，為疲憊的身心注入活力。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
陳華分享酸甜爽快的檸檬口味「冰結」是她下班後放鬆必備的選擇，沁涼氣泡帶來清新感受，為疲憊的身心注入活力。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
與朋友聚會開趴時，陳華推薦飲用冰結「無糖檸檬」搭配炸物，不甜膩的口感搭配純淨順口的伏特加和爽快氣泡感，既療癒又平衡。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
與朋友聚會開趴時，陳華推薦飲用冰結「無糖檸檬」搭配炸物，不甜膩的口感搭配純淨順口的伏特加和爽快氣泡感，既療癒又平衡。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
KIRIN「冰結」宣布邀請新生代超人氣創作歌手「陳華」擔任2025年度全新代言人，以清新果香與沁涼氣泡感，陪伴大家「閃耀每一刻」，帶來微醺愉悅的享受。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
KIRIN「冰結」宣布邀請新生代超人氣創作歌手「陳華」擔任2025年度全新代言人，以清新果香與沁涼氣泡感，陪伴大家「閃耀每一刻」，帶來微醺愉悅的享受。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
陳華在家追劇時，會選擇風味香甜又帶高級感的冰結「華麗白葡萄」增加放鬆儀式感，自在享受微醺Me Time。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
陳華在家追劇時，會選擇風味香甜又帶高級感的冰結「華麗白葡萄」增加放鬆儀式感，自在享受微醺Me Time。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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