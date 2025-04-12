陳華粉絲集合！喝冰結、抽門票 快把握機會見本尊

日本暢銷NO.1的國民經典調酒品牌 KIRIN「冰結」，宣布邀請新生代超人氣創作歌手陳華擔任2025年度全新代言人，以「冰結閃耀每一刻」為核心概念，完美演繹「冰結」即開即飲（Ready To Drink）的輕鬆暢飲精神。即日起至5月2日，凡購買「冰結」產品參與官方抽獎活動，就有機會免費獲得「冰結閃耀PARTY」粉絲見面會門票，與陳華零距離互動。

身為微醺飲品愛好者的陳華，對於口感輕盈順口的「冰結」一試成主顧。在最新專輯《在極度愛你的日子裡》中，陳華也透過多變曲風展現豐富自我，象徵每種情感與樣貌都值得被欣賞，與「冰結」所代表的多元閃耀精神相互呼應。

陳華表示：「很榮幸能成為『冰結』的代言人，品牌標誌性的藍色調性及鑽石切割罐的耀眼設計都很符合我喜愛的風格。」為回饋粉絲的熱愛與支持，KIRIN「冰結」將於5月10日（六）特別舉辦「冰結閃耀PARTY」，當日除了可近距離聆聽「漂亮寶貝」陳華現場演唱經典歌曲，穿著「冰結」品牌指定Dress code入場，即有機會參加抽獎，獲得與陳華的拍立得合影或簽名海報。

活動現場也供應「冰結」系列調酒，還有爆米花、炸物等派對美食，更邀請人氣DJ現場演出，讓音樂和調酒完美結合，氣氛嗨到最高點。即日起購買「冰結」參加官方抽獎活動，就有機會獲得雙人門票，前往「冰結閃耀Party」與陳華一起Cheers，共度最潮最閃的微醺夜晚。活動詳情請見官網，以正式公告為準。

．活動期間：即日起至5月2日

．參與方式：凡消費者於上述活動期間，購買KIRIN「冰結」任一品項（1罐），並於官網登錄發票即可參加抽獎，有機會獲得「5月10日(六)冰結閃耀PARTY雙人套票」入場資格