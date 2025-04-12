全聯1有機蔬菜限時一包10元！婆媽瘋搶貨：終於等到降價

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期逛全聯時發現「有機金針菇」正在特價，兩包只要20元，等於一包才10元！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯發現「有機金針菇」終於變成1包10元，笑稱「好久沒看到這價格」，推薦金針菇切斷之後，加入蛋液一起煎，每次煮完都能自己掃掉一整盤。

貼文一出後，多數網友都表示「可以買一點起來放了」、「已經出發到全聯」、「終於回到這個價錢了」、「我也有買，衝著10元買的」、「記得要一次買兩包」、「昨天我也有看到2包20元，所以順手就拿了」、「已購買，已進肚子裡」。

不過，也有其他網友分享，家樂福販售的金針菇也是一包10元，如果想要更便宜，可以去傳統市場購買，一包金針菇只要8元。