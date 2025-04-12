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肝基會攜手7-ELEVEN 新竹推免費癌篩與腹超150名秒殺

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
肝病防治學術基金會與7-ELEVEN「把愛找回來」平台合作，今天上午在新竹市東區衛生所舉辦「今年超了沒－免費保肝抽血癌篩腹超大活動」。圖／肝病防治學術基金會提供
肝病防治學術基金會與7-ELEVEN「把愛找回來」平台合作，今天上午在新竹市東區衛生所舉辦「今年超了沒－免費保肝抽血癌篩腹超大活動」。圖／肝病防治學術基金會提供

肝病防治學術基金會與7-ELEVEN「把愛找回來」平台合作，今天上午在新竹市東區衛生所舉辦「今年超了沒－免費保肝抽血癌篩腹超大活動」，由肝基會提供免費肝病抽血、癌症指數與腹部超音波檢查，滿30歲以上民眾即可參加，預計服務超過300位民眾。

肝基會指出，為響應中央「2025年消除C肝」目標、提高B、C型肝炎篩檢涵蓋率，肝基會已連續2年在新竹縣各鄉鎮推動「共下來愛肝－C肝微根除計畫」，有效提升B、C肝篩檢的涵蓋率，2024年底也與新竹市衛生局、遠東巨城百貨合作舉辦免費腹部超音波檢查活動，獲得市民熱烈響應。

肝基會表示，今天在新竹市東區舉辦「今年超了沒－免費保肝抽血癌篩腹超大活動」，由於本次活動腹部超音波名額限額150名，活動開放報名不到一小時就報名額滿，可見民眾對於腹部超音波檢查的重視。

肝基會呼籲，千萬不要忽略腹超的重要性，健保有補助B、C型肝炎民眾每半年到一年接受一次腹部超音波檢查，有肝硬化的民眾更可以每3到6個月就檢查一次。腹部超音波不僅是早期發現肝癌最好的檢查工具，同時也可以揪出腹部許多器官的疾病，包括肝臟、膽囊、腎臟、胰臟、脾臟等器官。

肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，推動偏鄉免費肝病篩檢及腹部超音波檢查，歷年已經服務超過2萬人次，這次活動透過新竹市東區5家7-ELEVEN門市展開宣傳，今年肝基會也將在全台7-ELEVEN指定門市推動多場免費腹部超音波活動，邀請民眾主動篩檢、積極就醫、及早治療，全面響應消滅肝病行列。

肝基會表示，參加本次腹部超音波活動的民眾，現場由專業護理人員解說腹超檢查報告結果，如有需要進一步轉診的民眾，也會由肝基會與東區衛生所協助轉診並提供就醫諮詢，針對經濟弱勢的族群，肝基會將提供健保未給付的相關醫療補助。民眾2周後可收到檢驗報告，若有問題可撥打0800-000-583免費諮詢專線，將由專業醫護人員提供完善的解答。

肝病防治學術基金會與7-ELEVEN「把愛找回來」平台合作，今天上午在新竹市東區衛生所舉辦「今年超了沒－免費保肝抽血癌篩腹超大活動」，不到一小時就報名額滿。圖／肝病防治學術基金會提供
肝病防治學術基金會與7-ELEVEN「把愛找回來」平台合作，今天上午在新竹市東區衛生所舉辦「今年超了沒－免費保肝抽血癌篩腹超大活動」，不到一小時就報名額滿。圖／肝病防治學術基金會提供
肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，推動偏鄉免費肝病篩檢及腹部超音波檢查，歷年已經服務超過2萬人次。圖／肝病防治學術基金會提供
肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，推動偏鄉免費肝病篩檢及腹部超音波檢查，歷年已經服務超過2萬人次。圖／肝病防治學術基金會提供
肝基會表示，參加本次腹部超音波活動的民眾，現場由專業護理人員解說腹超檢查報告結果，如有需要進一步轉診的民眾，也會由肝基會與東區衛生所協助轉診並提供就醫諮詢。圖／肝病防治學術基金會提供
肝基會表示，參加本次腹部超音波活動的民眾，現場由專業護理人員解說腹超檢查報告結果，如有需要進一步轉診的民眾，也會由肝基會與東區衛生所協助轉診並提供就醫諮詢。圖／肝病防治學術基金會提供

新竹 肝病 衛生所

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