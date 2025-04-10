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燦坤會員特典開跑 滿額天天抽8,888燦坤K幣、電動機車

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燦坤即日起至4月21日舉辦春季會員特典，消費滿額天天抽8,888燦坤K幣。記者沈昱嘉／攝影
燦坤即日起至4月21日舉辦春季會員特典，消費滿額天天抽8,888燦坤K幣。記者沈昱嘉／攝影

燦坤即日起至4月21日舉辦「Team TK好康龍吼哩」會員特典，推出多項限時優惠與獨家回饋。從AI電競筆電、手機、平板到大家電與寵物用品，全面下殺再加碼。搭配政府補助、品牌贈禮與銀行刷卡回饋，提供舊換新與教育價優惠，升級居家科技生活更輕鬆。

會員專屬優惠包含滿額贈、天天抽、信用卡回饋等。消費滿501元即可參加天天抽8,888燦坤K幣，滿2.5萬元再加碼抽SUZUKI智慧電車。Surpass會員最高回饋5,000元燦坤K幣。刷台新燦坤聯名卡享最高7%回饋，指定銀行卡最高再回饋15,000元。

看準毛孩經濟，燦坤首創「燦汪卡」、「燦喵卡」毛小孩專屬會員卡，購買智慧餵食器、自動飲水機、空氣清淨機等寵物3C商品享獨家優惠。辦卡送專屬寵愛禮2選1，同步推出限時優惠，佩奇智能貓砂機6.8折、Panasonic餵食機活動價12,900元。

空調早鳥優惠最後倒數，四季冷暖空調最低8折，搭配政府節能補助及原廠贈禮最超值。首推SAMPO變頻空調2萬有找、HITACHI旗艦變頻空調限量特價22,900元，皆享好禮5選1，加價升級延長保固與清洗服務。完成場勘並購機，還可抽大金閃流放電空氣清淨機。

水費即將調漲，金級省水專區推薦多款省水標章洗衣機洗碗機，享1元加價購，買Bosch專案機種滿額送2,000元統一超商禮券；買LG滾筒洗衣機再享最高3,000元即享券加碼回饋。

娛樂商品主打PS5 Slim光碟版特價17,580元，送《鐵拳8》與手機掛繩；石頭科技Saros Z70掃拖機器人優惠價4.5萬元有找，獨家贈奇美微波爐與耗材大禮包。

蘋果、三星限時狂降，iPhone 16 Pro Max限時優惠價42,457元再送保護殼、保護貼，iPad系列、MacBook Air新品亦將陸續開放預購，購機就送保護配件。三星Galaxy S25 Ultra限量直降6,110元，買Galaxy Tab S10 FE新機送多項贈品還可享9折教育價優惠。

燦坤「TEAM TK好康龍吼哩」會員特典即日起至4月21日火熱展開。記者沈昱嘉／攝影
燦坤「TEAM TK好康龍吼哩」會員特典即日起至4月21日火熱展開。記者沈昱嘉／攝影
燦坤特別邀請人氣啦啦隊「味全龍小龍女」擔任活動大使。記者沈昱嘉／攝影
燦坤特別邀請人氣啦啦隊「味全龍小龍女」擔任活動大使。記者沈昱嘉／攝影
iPhone 16 Pro Max限時優惠價42,457元再送保護殼、保護貼。記者沈昱嘉／攝影
iPhone 16 Pro Max限時優惠價42,457元再送保護殼、保護貼。記者沈昱嘉／攝影
燦坤首創毛小孩專屬會員卡，購買指定寵物3C商品享獨家優惠。記者沈昱嘉／攝影
燦坤首創毛小孩專屬會員卡，購買指定寵物3C商品享獨家優惠。記者沈昱嘉／攝影

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