2人88折、4人68折！築間「朴庶韓國烤肉」連插旗北中南

築間餐飲集團旗下個人韓國烤肉「朴庶韓國烤肉」，繼4月8日開設基隆北寧店後，即日起再陸續開設台中北屯店、台南成大店，同樣主打個人化的燒肉套餐。為慶祝新店開幕，還有2人88折、4人68折等優惠。

「朴庶韓國烤肉」，推出全新菜單，共提供6款人氣綜合套餐、10款雙拼套餐。除了主餐肉品，並搭配韓式湯品、越光米飯、韓國泡菜。此外，自助吧也提供超過20款解膩飲品與進口冰品。10款雙拼套餐供應包含牛五花、雞腿肉、板腱牛、豬五花、牛舌、豬梅花、牛橫膈膜等部位，每套200元起；6款人氣綜合套餐則包含全牛、全雞、全豬套餐，以及朴庶海陸牛肉套餐、朴庶海陸豬肉套餐與朴庶人氣套餐，每套400元起。其中，「朴庶人氣套餐」主餐集結牛五花、牛橫膈膜、松阪豬、鮮蝦、小章魚與鱸魚菲力，附餐可免費升級為韓國傳統搖搖飯。。

朴庶韓國烤肉4月8日於基隆北寧上開設「基隆北寧店」，即日起再開設「台中北屯店」，4月12日將再開設「台南成大店」。為慶祝開幕，開幕當日可享「2人同行享88折」、「4人以上同行享68折」等一日限定優惠，讓民眾輕鬆享用燒肉滋味。