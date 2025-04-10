快訊

突下豪雨…桃園八德工人下水道施工疑遭沖走失蹤 消防急搜救

大阪萬博試營運浮現「6大問題」 日網友曝真實體驗：有預約也要排1小時

關稅急轉彎…川普為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

2人88折、4人68折！築間「朴庶韓國烤肉」連插旗北中南

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「朴庶韓國烤肉」主打個人化的燒肉套餐。圖／築間提供
「朴庶韓國烤肉」主打個人化的燒肉套餐。圖／築間提供

築間餐飲集團旗下個人韓國烤肉「朴庶韓國烤肉」，繼4月8日開設基隆北寧店後，即日起再陸續開設台中北屯店、台南成大店，同樣主打個人化的燒肉套餐。為慶祝新店開幕，還有2人88折、4人68折等優惠。

「朴庶韓國烤肉」，推出全新菜單，共提供6款人氣綜合套餐、10款雙拼套餐。除了主餐肉品，並搭配韓式湯品、越光米飯、韓國泡菜。此外，自助吧也提供超過20款解膩飲品與進口冰品。10款雙拼套餐供應包含牛五花、雞腿肉、板腱牛、豬五花、牛舌、豬梅花、牛橫膈膜等部位，每套200元起；6款人氣綜合套餐則包含全牛、全雞、全豬套餐，以及朴庶海陸牛肉套餐、朴庶海陸豬肉套餐與朴庶人氣套餐，每套400元起。其中，「朴庶人氣套餐」主餐集結牛五花、牛橫膈膜、松阪豬、鮮蝦、小章魚與鱸魚菲力，附餐可免費升級為韓國傳統搖搖飯。。

朴庶韓國烤肉4月8日於基隆北寧上開設「基隆北寧店」，即日起再開設「台中北屯店」，4月12日將再開設「台南成大店」。為慶祝開幕，開幕當日可享「2人同行享88折」、「4人以上同行享68折」等一日限定優惠，讓民眾輕鬆享用燒肉滋味。

套餐 豬肉

延伸閱讀

影／基隆男疑毒駕…撞車後衝進豆漿店撞傷顧客 車藏喪屍煙彈

壽喜燒控必收藏！湯底香、肉超嫩 台北必吃六間人氣壽喜燒名店大公開

影／基隆深夜民宅6樓室外機起火 民眾睡夢中被驚醒疏散10人

股債雙殺！國安基金難擋川普關稅 45檔破底、人氣ETF也中箭落馬

相關新聞

統一布丁底板暗藏優惠！媽媽想丟遭兒急阻：要拿去玩湯姆熊

日前有一名媽媽在臉書社團「我愛全聯－好物老實説」上分享了一段既驚險又爆笑的家庭故事，瞬間引爆網友熱烈討論。原來，媽媽在幫兒子整理書包時，意外發現了幾張統一布丁的包裝底板，隨手準備丟掉，卻被兒子緊張制止大喊：「不能丟啦！」究竟是什麼神秘力量讓小孩如此捍衛這些看似「垃圾」的小紙片？

這家雞排店公告「價格降至50元」 萬人讚良心店家：街頭奇景

通貨膨脹影響，物價不斷上漲，只有薪水沒漲，令不少民眾「吃不消」。

2人88折、4人68折！築間「朴庶韓國烤肉」連插旗北中南

築間餐飲集團旗下個人韓國烤肉「朴庶韓國烤肉」，繼4月8日開設基隆北寧店後，即日起再陸續開設台中北屯店、台南成大店，同樣主...

7-ELEVEN 推「會員訂閱制」 無腦刷享有超商5%回饋

統一超（2912）7-ELEVEN會員經濟規模上看千億，4月16日起首推「OPEN! PRIMA會員訂閱制」，主打會員到...

台股崩跌也要吃飽！7-11冰櫃飯糰下殺3折「2個33元」 比御飯糰便宜

美國關稅政策導致台股崩跌，不少店家趁此時推出優惠活動。

Apple TV+推限時訂閱優惠 無限暢看3個月每月只要60元

想看的片太多，荷包卻有限嗎？蘋果體貼本週心情洗三溫暖的民眾，宣布Apple TV+推出限時訂閱優惠，即日起至4月24日止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。