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7-ELEVEN 推「會員訂閱制」 無腦刷享有超商5%回饋

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN「OPEN! PRIMA會員訂閱制」4月16日起開訂。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN「OPEN! PRIMA會員訂閱制」4月16日起開訂。7-ELEVEN／提供

統一超（2912）7-ELEVEN會員經濟規模上看千億，4月16日起首推「OPEN! PRIMA會員訂閱制」，主打會員到全台超過7,000家門市消費，不限支付工具、指定類別筆筆回饋5% OPENPOINT點數(每月最高回饋300點)。

另外，還包括生日禮遇送上CITY PRIMA精品咖啡、CITY TEA現萃茶免費喝，還有每月送總價超過2,000元的跨品牌通路加碼優惠，眾多回饋首波開放五萬名會員訂閱，訂閱限時優惠一年只要711元，平均下來一個月花費不到60元即可享有一年近2萬元回饋。

7-ELEVEN表示，自2008年便領先同業推出icash紅利卡，到超商消費即累點的生活服務就此展開，為擴大滿足生活中食、衣、住、行、育、樂等跨通路消費需求，2014年正式推出OPENPOINT點數生活平台，串聯愛金卡股份有限公司推出的儲值卡icash 2.0、電子支付icash Pay，跨海內外已有超過500個品牌、50萬個據點可消費累點、享有指定優惠，持續深耕OPENPOINT點數好集、好用、好生活的日常服務，成功吸粉超過1,850萬名會員，有效推升2024年會員貢獻兩位數成長，再創歷史新高紀錄！

根據數據平台公司觀察，OPENPOINT APP每月不重複使用人數為在地零售通路APP中第一名，百款功能之中OPENPOINT行動隨時取使用人氣最高、單一功能一年便吸引超過12億人次開啟，其中CITY系列咖啡與茶飲、鮮食、鮮乳等單品訂閱需求持續穩健成長、2024年吸引近20萬人次訂閱，全新「OPEN! PRIMA會員訂閱制」上線後，深入超商、藥妝、加油站、網路書店、餐飲等多元產業提供專屬回饋，擴大滿足會員更多日常消費需求。

7-ELEVEN為滿足無腦刷與精算刷兩大族群的消費需求，「OPEN! PRIMA會員訂閱制」首推到7-ELEVEN門市消費，不限支付工具結帳、指定類別筆筆回饋5% OPENPOINT點數，購買CITY系列、零食、飲料、泡麵等上千款商品皆可享有回饋，1點OPENPOINT等同1元現金，無腦刷一年最高可存下3,600點；精算師們則推薦加碼使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包支付，可額外再賺0.17%點數回饋，等於每筆超商消費都可以獲得5.5%回饋，一年消費滿額最高穩賺3,960點OPENPOINT，點數可跨20大通路直接當購物金折抵，也可到7-ELEVEN折抵網購貨到付款、綜所稅、水電費等超過20大類代收項目，經常到超商消費的顧客趁早加入，即刻享受快速累點、折抵有感的7-ELEVEN購物體驗。

7-ELEVEN寵粉新服務「OPEN! PRIMA會員訂閱制」，除了享有門市消費享有快速累點的暢快感外，更跨產業攜手20大生活品牌，月月送總價值超過2,000元的免費服務與夯品折扣券，4月加碼包含交貨便寄件60元手續費折抵金2張、星巴克大杯飲料好友分享券4張、Mister Donut/COLD STONE/Semeur聖娜/聖德科斯等通路指定商品買1送1優惠券、博客來電子書暢聽400元折價券、速邁樂加油站精緻洗車與護膜99元優惠組、foodomo新戶滿199元享5折等豐富好康，幫消費者輕鬆省現金、開心賺點數，再創一波吸粉效益。

OPENPOINT 消費 超商

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