這家雞排店公告「價格降至50元」 萬人讚良心店家：街頭奇景

通貨膨脹影響，物價不斷上漲，只有薪水沒漲，令不少民眾「吃不消」。不過，有一間雞排店則因雞肉價格回穩，決定將雞排價格調降為「一份50元」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享，他看到一家炸雞店的調降公告，由於近期雞肉價格回穩，店家決定調整部分品項售價，從4月開始雞排調降為一份50元。原po看到後不禁直呼「街頭奇景」，貼文也獲得1.8萬網友按讚。

網友紛紛表示， 「台積電沒了，至少我們還有台雞店 」、「居然還有這種良心商店 」、「有良心的老闆。不管什麼原因漲上去(油電什麼都好)，當那個因素不在了，還記得降下來；店家都應向您看齊 」、「祝福好店家，生意興隆客源不斷 」、「員林第一市場，昨天才買來吃 」、「很有良心的店家，這世代還會調降的老闆少之又少 」、「真有良心，感覺要用新台幣下架他 」。

不過，有網友發現公告日剛好是愚人節，「可是是4月1日的公告」、「肯定是假的愚人節快樂 」、「確定不是愚人節玩笑？」、「和4月1日有關的任何事，我都不相信！」、「真的去買，不會出現愚人節，開玩笑的回覆吧！？」。

有買過的網友表示，真的是50元，「目前都會一直都優惠50元喔！」、「不是4/1玩笑，降完價之後還是比臉大，良心店家」、「真的50買過一次，但50也不能太挑了，沒很好吃，但也不難吃，中規中矩」、「這間的無骨雞丁、炸雞腿、炸地瓜條、雞排都好吃！」。