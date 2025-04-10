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統一布丁底板暗藏優惠！媽媽想丟遭兒急阻：要拿去玩湯姆熊

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。圖／ingimage
示意圖。圖／ingimage

日前有一名媽媽在臉書社團「我愛全聯－好物老實説」上分享了一段既驚險又爆笑的家庭故事，瞬間引爆網友熱烈討論。原來，媽媽在幫兒子整理書包時，意外發現了幾張統一布丁的包裝底板，隨手準備丟掉，卻被兒子緊張制止大喊：「不能丟啦！」究竟是什麼神秘力量讓小孩如此捍衛這些看似「垃圾」的小紙片？

經過一番追問，媽媽才發現這些統一布丁底板竟然暗藏玄機！上面印有「大口吃布丁，湯姆熊優惠開心換」的標語，只要保留底板，就能到湯姆熊門市兌換代幣或用會員價購買票券。兒子早已和朋友約好週末拿著這些「寶物」(包裝底板)去湯姆熊玩，這位媽媽揮汗表示「好險！幸好有多問一句」，不然這隨手一丟損失的可能不只是幾張優惠券，有可能因此毀滅親情啊！

貼文一出，網友紛紛湧入留言區笑翻表示：「我不敢丟孩子的東西，因為我也不喜歡婆婆丟我的東西」、「孩子的書包真的什麼都有！差點因為布丁紙板鬧家庭革命」、「天哪，我昨天也吃了統一布丁，該不會底板也有湯姆熊吧？（已經被我丟了）」、「不要認為你覺得是垃圾的東西就隨手丟掉，那個對主人來說是無價之寶！」還有家長表示，「這次買統一布丁我也有發現底板有湯姆熊的優惠，有帶小孩去玩！」

根據湯姆熊歡樂世界官網資訊顯示，憑統一小布丁3入組活動底板，即可享受限定優惠。活動期間為3月19日至4月30日，適用於全台指定湯姆熊及湯姆貝貝門市。每人每日限兌換1張，兌換後底板將由現場人員回收。

這次事件也提醒了家長們，小朋友的「小收集」其實都有他們的用心。想要成為孩子生活中的夥伴，而不是破壞王，記得多問一句再動手啊！

書包 湯姆熊 統一布丁

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