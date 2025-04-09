台股崩跌也要吃飽！7-11冰櫃飯糰下殺3折「2個33元」 比御飯糰便宜

美國關稅政策導致台股崩跌，不少店家趁此時推出優惠活動。一名網友在超商看到冷藏冰櫃的兩款米飯糰打折後，居然各只要15及18元，分量和御飯糰一樣大。此文一出，引起不少熱烈討論。

一名網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文，他在7-11無意見在冷藏冰櫃看到米飯糰居然特價3折，冠軍飯糰從原本的59元變成18元，原價49元的照燒牛肉三角飯糰現在只要15元，兩個飯糰一起買只要33元。分量跟一般御飯糰一樣大，但用紙盒裝質感升級100分，很適合帶回家冰冰箱，想吃的時候再微波。

網友紛紛表示，「剛剛去門市看都只有牛肉的」、「目前看好幾家都有喔，是放冰箱櫃的」、「喜生專做米漢堡」、「右邊之前在美廉社即期出清18/盒」。

有網友吃過後分享，吃起來就像米漢堡，但是料較少吃起來只有中間有味道，以15元來說還行，「或許可以拿來二創，拿去烤變成烤飯糰（可以多塗一點淡醬油）」。