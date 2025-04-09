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蘋果Apple TV+推限時優惠！前3個月僅要60元咖啡錢 申請步驟一次看

Apple TV+推限時訂閱優惠 無限暢看3個月每月只要60元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Apple TV+限時優惠，新訂戶與重新訂閱用戶前3個月每月只要60元。圖／蘋果提供
Apple TV+限時優惠，新訂戶與重新訂閱用戶前3個月每月只要60元。圖／蘋果提供

想看的片太多，荷包卻有限嗎？蘋果體貼本週心情洗三溫暖的民眾，宣布Apple TV+推出限時訂閱優惠，即日起至4月24日止，新訂戶與重新訂閱用戶每月僅需60元，即可享受前3個月無廣告觀影體驗，支援多種裝置，包括iPhone、iPad、Mac、Apple TV、智慧電視及遊戲主機等，現在就打開Apple TV+兌換優惠！

Apple TV+擁有超過數百部原創劇集與電影，且持續每週上架新作，提供訂閱戶隨時隨地暢看。熱門影集包括《片廠風雲》、《毒命之徒》、《人生切割術》、《泰德拉索錯棚教練趣事多》、《末日地堡》、《晨間直播秀》、《空戰群英》與《劫機七小時》等，熱門電影則包含《禁谷》、《惡狼特工》、《鬧事之徒》與奧斯卡提名作《花月殺手》。4月11日也將首播全新影集《掩耳盜鄰》，新用戶更不可錯過。

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除戲劇內容外，Apple TV+還提供MLS職業足球聯賽季票與「週五棒球夜」，播放每週2場無地區轉播限制的美國職棒賽事，滿足體育迷需求。

想要兌換此優惠的民眾，僅限從Apple裝置啟用或由Apple直接收費的帳戶使用，不適用於透過第三方平台訂閱或符合3個月免費試用資格者。其他新用戶仍可享7天免費試用。訂閱優惠期間結束後將自動續訂，直到用戶取消為止，須遵守相關條款與限制。

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