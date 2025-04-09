持富邦悍將票根吃原燒送和牛！繼光香香雞猜拳送雞腿

中職開打，王品「Oh my!原燒」推出富邦悍將應援優惠，憑賽事票根於指定門市即可贈送「澳洲和牛雪花」；「繼光香香雞」則是推出新品「香脆咔啦雞腿」，還可跟店員挑戰猜拳，有機會贏得雞腿或地瓜球回家。至於「摩斯漢堡」因應世界地球日到來，推出「摘鮮綠元氣牛肉堡」，並推出指定方案優惠。

王品旗下「Oh my!原燒」推出富邦悍將應援優惠，即日起至10月31日，持今年富邦悍將主場球賽紙本門票或電子票券，前往「Oh my!原燒」台北林森北店、新莊中正店、板橋文化店、三重龍門店和汐止遠雄店等5間分店，內用消費任一客套餐，就招待「澳洲和牛雪花」1份，價值388元。

「繼光香香雞」推出新品「香脆咔啦雞腿」，標榜選用鮮嫩雞腿沾取特製麵衣後油炸，擁有金黃酥脆的外皮，再搭配獨家花椒風味的武林秘製辣醬，帶來香麻的滋味。單點159元，搭配美式脆薯、金萱烏龍茶，每套219元。為慶祝新品上市，即日起連續3天，凡至門市購買香脆咔啦雞腿，就可與店員玩猜拳遊戲，贏1拳就送「地瓜球」一份，連贏3拳即可獲得「雞腿」一份，輸了仍可享95折優惠，每日限量10組。