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持富邦悍將票根吃原燒送和牛！繼光香香雞猜拳送雞腿
中職開打，王品「Oh my!原燒」推出富邦悍將應援優惠，憑賽事票根於指定門市即可贈送「澳洲和牛雪花」；「繼光香香雞」則是推出新品「香脆咔啦雞腿」，還可跟店員挑戰猜拳，有機會贏得雞腿或地瓜球回家。至於「摩斯漢堡」因應世界地球日到來，推出「摘鮮綠元氣牛肉堡」，並推出指定方案優惠。
王品旗下「Oh my!原燒」推出富邦悍將應援優惠，即日起至10月31日，持今年富邦悍將主場球賽紙本門票或電子票券，前往「Oh my!原燒」台北林森北店、新莊中正店、板橋文化店、三重龍門店和汐止遠雄店等5間分店，內用消費任一客套餐，就招待「澳洲和牛雪花」1份，價值388元。
「繼光香香雞」推出新品「香脆咔啦雞腿」，標榜選用鮮嫩雞腿沾取特製麵衣後油炸，擁有金黃酥脆的外皮，再搭配獨家花椒風味的武林秘製辣醬，帶來香麻的滋味。單點159元，搭配美式脆薯、金萱烏龍茶，每套219元。為慶祝新品上市，即日起連續3天，凡至門市購買香脆咔啦雞腿，就可與店員玩猜拳遊戲，贏1拳就送「地瓜球」一份，連贏3拳即可獲得「雞腿」一份，輸了仍可享95折優惠，每日限量10組。
呼應4月22日世界地球日，「摩斯漢堡」推出「摘鮮綠元氣牛肉堡」，內含有澳洲和牛及紐西蘭草飼牛製成的漢堡排內餡，以及奶油萵苣與特製蔬菜醬，每份120元。另外還有「雙醬和風薯條」同步登場。4月16日至4月30日期間，凡至摩斯點購綠色餐點，即可享限定優惠。其中「超級大麥杏鮑菇珍珠堡＋大杯冰紅茶」優惠價99元、「摘鮮綠摩斯炸蝦堡＋大杯冰紅茶」優惠價109元；購買早餐套餐加價5元，飲品另可升級中杯摩斯咖啡。4月30日前，凡於摩斯漢堡門市樂活市集消費滿600元，加碼贈MOS Café好朋友吊飾盲盒1個。
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