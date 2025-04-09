「Oh my!原燒」5店應援「富邦悍將」 持票根招待澳洲和牛

中職36年火熱開打，「Oh my!原燒」大台北5間門店用和牛為「富邦悍將」應援整個賽季，即日起至10月31日，持今年富邦悍將主場球賽紙本門票或電子票券，前往「Oh my!原燒」台北林森北店、新莊中正店、板橋文化店、三重龍門店和汐止遠雄店在大台北地區共五間門店，內用消費任一客套餐就招待價值388元的「澳洲和牛雪花」1份。

「富邦悍將」有強打國防部長張育成、手感火燙的捕手「戴就補」戴培峰、以及在開幕戰表現亮眼的「守護神」投手曾峻岳。場邊更有「Fubon Angels」啦啦隊南韓「AI女神」李珠珢（이주은）、學姐李雅英（이아영）和南珉貞（남민정），吸引球迷爭相進場，上週新莊主場開幕第2戰，全場11,600個座位全數完售，票房熱烈。

今年球季的球迷們更有口福，「富邦悍將」與「Oh my!原燒」大台北5間門店合作，即日起至10月31日憑今年「富邦悍將」在主場的球賽紙本門票或電子票券，前往「Oh my!原燒」台北林森北店、新莊中正店、板橋文化店、三重龍門店和汐止遠雄店，內用消費任1客套餐（雙人／單人皆可）就招待價值388元的「澳洲和牛雪花」，替熱情應援的球迷補充元氣。

「Oh my!原燒」歡迎多人聚餐，也適合輕鬆獨享。個人燒肉套餐有「經典豚」和「極品牛」兩種套餐選擇，前者可獨享西班牙伊比利豬、松阪豬、嚴選鴨胸與去骨雞腿等，後者有安格斯肩小排、牛肋條、板腱牛和胸腹牛等嚴選部位，套餐搭配主廚烤物、豚骨湯、沙拉、主食、甜品及飲品，每客個人套餐698元起，共有七道好料，另外還有無限續加的包肉生菜和燒肉漬物，1個人吃燒肉不只輕鬆自在，也能吃得豐盛滿足。

饕客們最愛的「安格斯牛雙人套餐」，吃得到安格斯肩小排及Q彈帶勁的松阪豬，「澳洲和牛雙人套餐」能大口享受澳洲和牛板腱牛排、胸腹牛和牛角切等重磅肉品，讓熱愛和牛的球迷用燒肉打造滿「悍」全席。