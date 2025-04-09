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快揪吃！德州鮮切牛排的厚切豬排「買1送1」、只有1天
全美最大連鎖牛排品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排，看好台灣廣大「無牛族」發展潛力，2月起推出「More Than Beef無牛季」，並舉辦「非牛公投」，廣邀消費者選出心中最美味的非牛餐點。歷時8週冠軍正式出爐，由「厚切無骨豬排」奪得壓倒性勝利，將於4月14日發動全台「買一送一」。
4月14日是「More Than Beef無牛季」的冠軍饗宴，「買一送一」活動品項單片「厚切無骨豬排」，以獨家特製香料醃漬12小時後炭烤至焦香，固定搭配配菜為奶油玉米（贈送品項不含配菜），豬排獨特的鮮嫩滋味，一直以來都是隱藏版的人氣王，此次在8款非牛料理中脫穎而出，更驗證了雄厚實力。
根據統計，「厚切無骨豬排」在全台6家分店中有4家票數遙遙領先，毫無懸念勝出。此外，嫩煎鱸魚與嫩烤鮭魚排兩款海鮮商品緊追其後，同樣擁有死忠鐵粉。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排品牌起源自1993年，總部位於肯塔基州的路易斯維爾市，目前在全美境內51州皆有營運據點，總計超過750家分店，為全美最大連鎖牛排餐廳，更是第三大連鎖餐飲品牌。Texas Roadhouse德州鮮切牛排於2014年首次來台，創立亞洲第一間Texas Roadhouse分餐廳，於2018年將品牌觸角延伸至上海市場。
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