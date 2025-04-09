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股市災民請看！店員揭秘友善食光「最難買時段」 先做一事免搶

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著這一波股市暴跌，恐怕有不少股市收災戶要靠各大超商的惜福食品來撐過這段艱難的時期了。圖／全家便利商店提供
隨著這一波股市暴跌，恐怕有不少股市收災戶要靠各大超商的惜福食品來撐過這段艱難的時期了。圖／全家便利商店提供

隨著這一波股市暴跌，恐怕有不少股市收災戶要靠各大超商的惜福食品來撐過這段艱難的時期了。因為每家超商的優惠時段和力度都不同，大家也可以根據自己的需求進行選擇。

近日就有全家店員分享，告訴網友購買在全家購買友善食光的小撇步，希望能讓大家在「綠光罩頂」的時候也能買到自己想吃的。

原PO在Dcard發文分享，表示友善食光最難買的時間，其實是禮拜一！這不是因為大家都去搶購，而是因為大部分店家的鮮食在周末的銷量都較低，所以會從禮拜五開始減少進貨量，因此禮拜一的即期品也會少很多。

第二點則是把握好友善食光的雙時段，這對於大家來說應該是基本功了。10:00到16:59會以三角飯糰為主，麵包、便當等商品則多在17:00到23:59這個時段打折。

最後則是要注意各家店面獨有的「玩法」，有的店會把友善商品集中到貨架的某一區，也有店會在LINE群組裡面公告，讓群友喊聲預留

雖然飲料沒有即期優惠，但有些店會做買一送一的活動(送價低的那款)，原PO也建議大家把握。

此外原PO提醒，友善食光的商品無法享受到原價時的優惠，結帳時會以比較便宜的那個優惠計算。

Dcard LINE 全家 即期品 店員 超商

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